從英國央行大幅加息看利率對普通人和經濟的影響

54 分钟前

圖像加註文字， 利率迅速上漲意味著房主每個月按揭還款額大幅增加。

英國從2022年11月初將銀行基凖利率大幅抬升，這會對普通人的生活和經濟造成什麼樣的影響？對個人理財有何啟示？

英國央行2022年11月3日把基凖利率從2.25%上調至3%，以遏止通貨膨脹飆升。

這是自2021年12月以來連續第8次加息，將英國利率推至14年來的最高水平。

這也是自1989年以來英國最大的一次性利率增長，並可能對生活成本和人們的財務狀況產生重大影響。

英國的利率大幅上升，又能給世界其它地區的人們對經濟的預期和理財帶來什麼樣的啟示？

英國利率能漲到什麼程度？

此前，9月22日，英國央行將利率上調0.5個百分點至2.25%。分析師認為，英國明年利率有可能達到4.75%。

然而，這一峰值低於數周前的預測，當時特拉斯（Liz Truss, 卓慧思）政府在其迷你預算引發市場不良反應後陷入動蕩，在執政44天後迅速下台。

英國央行是獨立於政府的機構，英國央行貨幣政策委員會每年召開8次會議，以決定利率政策。

它面臨著加息的壓力，因為它的目標是將英國通脹率保持在2%，但目前英國物價上漲幅度約為該水平的5倍。

圍繞政府的經濟政策仍然存在相當大的不確定性，英國財政大臣將於11月17日發表一份關鍵的秋季聲明。

利率對普通人有何影響？

房屋抵押貸款/按揭

根據官方的「英格蘭地區住房調查」，大約不到1/3的家庭有抵押貸款。

經過一段時間的超低利率，許多房主現在面臨著每月還款費用更高的可能性。

利率上升時，選擇追蹤利率（tracker rate） 和浮動利率（variable rate）的大約160萬房主通常會立即看到他們每個月還款額增加。

利率從2.25%上升到3%，借有典型的追蹤利率抵押貸款的人（通常每月支付大約800英鎊房貸還款）每月將多支付約73.50英鎊。那些有標凖浮動利率抵押貸款的人將面臨每月還款增加46英鎊的漲幅。

這是在近幾個月已經加息之後的計算數字。與 2021 年 12 月之前相比，追蹤利率抵押貸款客戶平均每月多支付約 284 英鎊，浮動利率抵押貸款持有人每月多支付約 179 英鎊。

基凖利率上漲對固定利率的房貸借款人也有影響，英國大約3/4的抵押貸款客戶現有定期固定利率按揭。

他們每月給銀行的還款額可能不會立即改變，但隨著貸方現在預計未來利率會更高，任何在市場上有的新借款條件的交易都將更加昂貴。這意味著新購房者，或任何要再重新做房屋抵押貸款的人也必須支付更多費用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利率影響經濟方方面面，也直接影響普通百姓生活。

自9月份英國特拉斯政府推出迷你預算案以來，房貸市場也發生了相當大的動蕩，儘管政府原來宣佈的大多數政策現在已經被放棄。

2021 年 11 月的平均兩年期房貸固定利率為 2.29%，現在則猛升到 6.47%。這對於一個典型的普通借款人來說，每月需要付的還款額相差數百英鎊。

信用卡和其它類型貸款

英格蘭銀行的利率也會影響信用卡、銀行貸款和汽車貸款等收費。

即使在英國央行做出最新升息決定之前，9月份對銀行透支收費的平均年利率為20.83%，信用卡的平均年利率為18.96%。

貸款方因為預計未來借貸市場利率更高，可以決定進一步提高價格。

個別銀行和提供房貸或儲蓄業務的建築協會通常會將加息轉嫁給客戶。現在提供的儲蓄交易條件比多年來有過的任何交易條件都要好。

但是，儘管這意味著儲戶可以獲得更高的利息回報，但利率並沒有跟上物價上漲的步伐。

這意味著現金儲蓄的實際價值正在下降。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利率上升跟不上物價上漲幅度，這意味著現金儲蓄的實際價值下降。

為什麼提高利率有助於降低通貨膨脹？

作為央行，英格蘭銀行一直在提高利率以應對商品價格上漲，即通貨膨脹。

隨著各國新冠防疫限制的放鬆和消費者消費的增加，全球商品價格一直在迅速上漲。

許多公司難以獲得足夠的商品來銷售。隨著市場上買家越來越多，而商品太少，價格自然上漲。

石油和天然氣成本也急劇上升，俄羅斯入侵烏克蘭使這個問題變得更糟。

提高利率有助於通過提高借錢成本來控制通貨膨脹。這鼓勵人們少借錢，少花錢，多存錢。然而，這是一個艱難的平衡行為，因為央行不想讓經濟過度放緩。

自2008年全球金融危機以來，英國利率一直處於歷史低位。2021年的央行基凖利率僅為0.1%。

其他國家是否也在提高利率？

英國受到全球價格上漲的影響。因此，英國加息的有效性也是有限的。

然而，其他國家央行也在採取類似的方法，並且也在提高利率。

美國央行宣佈大幅加息，將其關鍵利率升至近15年來的最高水平。

世界各國的多數其他央行也提高了利率，因為通貨膨脹繼續在許多主要經濟體造成問題。

BBC經濟事務編輯 費薩爾·伊斯蘭（Faisal Islam）的分析

決定英格蘭銀行基凖利率的委員會的9名成員揭示了利率將上漲多少，這對許多抵押貸款和商業貸款產生直接影響。

市場也早已經預計到了基凖利率大幅上漲0.75個百分點。這是自1989年以來的最大單次增幅。

英國央行在9月份迴避了這一舉措，選擇溫和地加息半個百分點。

自那之後，發生了很多事情，包括現在已經臭名昭著的迷你預算，英鎊跌至歷史低點，以及政府借貸成本創紀錄的上升，在英國經濟史上最大的政策轉向以及財政大臣和首相換人。

自 9 月份的動蕩以來，市場已經有所平靜。