馬斯克收購推特 新走俏的平台長毛象 Mastodon 是什麼？

佐伊·克倫曼（Zoe Kleinman）

BBC科技事務記者

25 分钟前

圖像來源，NurPhoto

在馬斯克收購推特、推特用戶開始尋找其他可替代社交平台的過程中，受益最大者之一是 Mastadon (長毛象）。

這究竟是個怎樣的平台？

據該平台自我介紹，現有用戶共65.5萬，其中23萬是在過去一周加入的新用戶。

從界面上看，長毛象與推特非常相似——用戶發貼，其他人可以回復、點讚、轉發，也可以互相關注。

但是在這個界面之下，實際卻很不相同。

這也正是它從推特吸引眾多新用戶的原因，不過很多也讓新註冊的用戶感到困惑。

作為社交平台的長毛象已有六年歷史，如今的活躍程度卻是前所未有的，而且在新加入者的重壓下，這個平台有些疲於應對。

BBC為您梳理一個簡短的指南，以便找到適合自己使用該平台的方式。

為什麼有這麼多服務器？

當你註冊使用長毛象時，首先要做的是選擇服務器。服務器有很多主題，按國家、城市或興趣等等來劃分：如英國、社會、技術、遊戲……

你上的是哪個服務器上並不那麼重要，因為你仍然可以關注所有他服務器的用戶，但它確實把你放入一個起步社區，其中的使用者更有可能發佈你感興趣的東西。

一些受歡迎的社區，如社交和英國，由於需求者眾多，目前運行非常緩慢。

萊恩·王爾德是長毛象英國服務器的管理人，他通過名下的超級網絡（Superior Networks）公司管理英國服務器的運行。據他介紹，在過去24小時內有超過6000名新用戶註冊加入了這一平台，因此新用戶註冊不得不暫停。

他說：「我想看看這麼多人加入我們究竟是怎麼回事。」

「我在周五晚上10點把服務器開動起來，第二天早上醒來的時候，我不知道有1000個人會來。」

如何找人？

你選擇的服務器會成為你用戶名的一部分。例如，我使用了我目前的推特賬號zsk，並選擇了英國服務器，那麼我的長毛象用戶名為@zsk@mastodonapp.uk。這就是我的地址，你可以通過搜索找到我。

圖像來源，Mastodon

在同一個服務器時，你可以只用這個人的名字來搜索，但如果在不同的服務器上，找到某個人則需要他們的完整地址。

與推特不同的是，長毛象不會推薦你可能感興趣的關注對象。

另外還可以通過標籤來搜索。

為什麼到處都設有服務器？

這是個相當複雜的問題，我來盡量說得簡單些。

長毛象並不是一個完整的平台。它也不是一個實實在在的「東西」，不是由某個人或某個公司擁有。當所有這些不同的服務器連接在一起，才形成了一個集體網絡，但它們由不同的人和組織擁有。

這被稱為去中心化，而去中心化平台的粉絲們所喜歡的也恰恰是去中心化這一點，因為長毛象作為一個集體網絡不能隨心所欲地運行，不能被單個實體買或者賣。

然而，這樣一來的缺點是，用戶反而受制於所在服務器的運行人或組織——如果他們決定放棄運營服務器，你的賬戶就不復存在。不過，長毛象要求服務器所有者在決定關閉服務器時給用戶三個月的通知。

順便說一下，推特的最早創始人傑克·多爾西正在開發一個名為藍天（BlueSky）的新網絡。他曾說過他希望這個網絡也是去中心化的。

長毛象如何審核內容？

這是一個真正的燙手山芋。目前，所有的服務器都有自己的內容審核規定，其中有些服務器的規定就是完全不加審核。一些服務器選擇不鏈接到充滿網絡機器人的服務器，或者有大量仇恨內容的其他服務器。這意味著攔截這些內容服務器的使用者將看不到這樣的內容。所有發帖也可以報告給服務器所有者。

如果有人髮表仇恨言論或非法內容，那麼服務器所有者可以刪除這些內容，但這並不代表所有其他服務器上也都被刪除。

如果長毛象作為社交平台繼續增長，不當內容將會是一個巨大的問題。

已經有報道說，有的用戶收到了大量的仇恨內容，BBC記者甚至已經看到了仇視同性戀的言論。

有廣告嗎？

沒有。雖然沒有廣告，但也並沒有阻止人們寫文章宣傳某個公司或產品的規定。

長毛象也不像推特那樣根據你的瀏覽方式精心策劃為你提供內容加深用戶體驗。

你通常會在你的關注者留言同時立刻看到他們說了些什麼。

長毛象收費嗎？