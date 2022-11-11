美國通脹終回落：美股港股接力飆漲，專家謹慎看待拐點論

1 小时前

圖像來源，Getty Images

久旱逢甘露。美國勞工部數據顯示，10月美國消費者價格指數（CPI）同比漲幅為7.7%，是今年1月以來最低的單月同比漲幅，較上月的8.2%明顯回落。

今年以來美國CPI不斷上漲，六月達到9.1%的最高位，是1981年11月以來的最高通脹率。

該數據公布引發連串反應：加息預期降低，股市大漲，美元貶值，包括香港在內的多個股市連帶上漲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港恆生指數截至中午就已上漲超過900點，全天收盤大漲7.7%。

「市場太火熱了」

「通脹還是太高了，但有證據表明美聯儲對抗通脹，已經不再是躲在角落裏挨打，未來加息速度會開始慢下來。」位於紐約的FWDBONDS首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）表示。

「市場太火熱了，人們期待已久的通脹緩和終於開始出現。」魯普基稱。

截至當日收盤，道指漲3.70%；標普500指數漲5.54%；納指漲7.35%。

熱門中概股也漲勢洶洶，納斯達克中國金龍指數漲7.55%，蔚來汽車漲11.42%，拼多多漲8.27%，阿里巴巴漲7.57%，騰訊ADR漲7.47%。

樂觀的情緒隨之傳導到亞洲，周五收盤時香港恆生指數大漲7.7%。值得一提的是，當天下午中國宣佈放寬防疫限制，減少入境隔離天數和大範圍核酸檢測，進一步刺激了市場的樂觀程度。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美聯儲主席鮑威爾

為何通脹回落會造成股市大漲？

當經濟體系中錢比較多或者物資稀缺時，物價就會上漲，造成通貨膨脹。

為了降低通脹，美聯儲就會上調聯邦基金利率，該利率是美國銀行和銀行之間互相借錢時的利率，這一過程稱為加息。

加息後，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，此舉可以減少貨幣供給量，降低通脹，從而給經濟降溫。

具體而言，美聯儲只要向市場拋售美元國債，就可以回收美元，當市場上流動的美元減少時，美元的融資成本就自然上升，如此就實現了加息。

而美聯儲回收美元，可能會減少流入股市的資金，股市也就相應下跌。

舉例而言，互相聯通的幾個水池，就像股市、債券市場、房地產市場等等。如果從一個水池裏抽掉一部分水，其他水池的水位也會相應下降。

由於通脹率高居不下，市場預期美聯儲將在12月加息75基點；但最新通脹數據公布後，市場預期只會加息50基點。

加息幅度沒那麼大了，對股市來說自然是好消息，因此各大指數大漲。

「這是一件大事，」舊金山貝克大道資管公司首席策略師李普（King Lip）說。「過去幾個月，我們一直在呼喚通脹拐點，並對對它沒有在數據中顯示出來感到難以置信的沮喪。」

今年以來，標凖普爾500指數（SPX）今年迄今仍下跌了約17%，並將創下2008年以來的最大年度跌幅。

「這是第一次，它（拐點）真的已經在數據中有所顯現了。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名慢跑者跑過美國華盛頓特區的美聯儲大樓。

戰鬥還未結束

但美國對抗通脹的鬥爭遠未取得勝利，雖然10月美國CPI漲幅放緩，但是依然高於美聯儲目前的政策利率。

上周，美聯儲已經連續第四次加息75個基點，同時還表示為將通脹率降低到2%的目標，戰鬥還未結束，還需要進一步提高借貸成本。

前美國財政部長勞倫斯•薩默斯撰文表示，雖然目前的私人部門的住房和其他數據顯示美國通脹可能在2023年消退，但這個趨勢還不牢固。

他進一步表示，美聯儲可能需要將利率提高到6%或更高才能控制住通脹。