FTX創始人薩姆·班克曼-弗里德：「加密貨幣大王」的墮落

喬·泰迪（Joe Tidy）

BBC網絡事務記者

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 11月11日，FTX創辦人薩姆·班克曼-弗里德辭去總裁職務。

薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）從被稱為「加密貨幣之王」，到其企業申請破產、本人卸任總裁，前後還不到八天。他現在還有可能面對美國聯邦當局調查其如何處理其企業資產。

過去幾年，他的長篇專訪充斥互聯網上，這些都是他從位於巴哈馬（Bahamas）的辦公桌上透過視頻連線所做的。

在一些採訪中，你能聽見一種很擾人的「喀嚦」（Click）聲。

採訪者專心聆聽著他不可思議地在五年之間成為億萬富翁的故事之際，這位美國企業家手中的電腦鼠標持續且清晰地傳來這樣的聲音。

「喀嚦、喀嚦、喀嚦」，就這樣，一陣陣急速的響聲。

與此同時，班克曼-弗里德的目光在屏幕上亂竄。

從視頻中無法肯定他到底在電腦上做什麼，但他的推文給出了不少線索。

他在2021年2月曾發推文說：「我有名地（臭名昭著地）喜歡在講電話途中玩《英雄聯盟》（League of Legends）。」

加密貨幣交易所FTX前總裁班克曼-弗里德是個狂熱的電玩迷——這家交易所最近四面楚歌。他在一連串的推文中向其將近100萬名粉絲解釋為何愛玩遊戲。他說，他的兩家公司每日交易額數以十億美元計算，玩這魔幻戰鬥遊戲是他讓腦袋從運營這些公司關機休息的方法。

他說：「有人喝多了，有人去賭錢，我去玩《聯盟》。」

圖像來源，FTX 圖像加註文字， 班克曼-弗里德還喜歡玩另一套電玩——卡牌對戰遊戲《Storybook Brawl》，甚至為此收購遊戲開發商。

這位30歲青年的加密貨幣王國近日戲劇性垮塌之後，另一則有關其電玩生涯的軼事再次在網上流傳。

根據風險投資巨頭紅杉資本（Sequoia Capital）的一篇博客文章，班克曼-弗里德一次與紅杉的投資團隊召開高層視像會議期間，同時在《英雄聯盟》上參與一場緊繃的戰役。

這似乎沒有讓紅杉團隊失望，集團同意投資班克曼-弗里德的FTX合共2.1億美元。

紅杉資本上周把那篇滔滔不絕的博文刪除，並宣佈將把投資FTX的資金劃撥為損失。

他們並非唯一一家隨著班克曼-弗里德320億美元帝國倒下而損失慘重的投資者。

據估計，FTX有註冊用戶120萬人，他們利用這交易所來買賣像比特幣（Bitcoin）等數以千計的加密貨幣。

從大手投資者到普羅加密貨幣粉絲，許多人都在疑惑，他們還有沒有可能從FTX的電子錢包中要回被困的存款。

這是一場讓人頭暈目眩的垮台，而班克曼-弗里德的崛起本身，也是一個集風險、回報和豆袋於一身的迷人故事。

班克曼-弗里德曾就讀於美國知名研究學府麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology; MIT），修讀物理學與數學。

但這位年輕而聰穎的本科生說，讓他走上致富之路的，是他在學生宿舍內修的課。

按照班克曼-弗里德所稱，他決定要投身銀行業，想方設法賺最多的錢，然後投放到某些大事業上去。

在紐約證券商簡街資本（Jane Street）短暫任職期間，他學會了股票買賣。後來他感覺膩了，決定要嘗試玩比特幣。

他注意到比特幣在不同加密貨幣交易所之間的價格差距，於是做起套利交易來——從廉價出售比特幣的地方買入，轉賣給其他交易價格更高的地方。

小賺一個月之後，他跟一群大學時期的朋友合伙，創立一家名叫阿拉美達研究（Alameda Research）的經紀公司。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 年輕一代是如何迷上加密貨幣和NFT的？

班克曼-弗里德說創業不易，當時花了好幾個月來熟悉銀行間和跨境周轉資金的技巧，但不出三個月，他跟團隊中頭獎了。

一年前，他對《賈克斯·瓊斯與馬丁·華納秀》播客（Jax Jones and Martin Warner Show podcast）說：「我們當時下定決心，破釜沉舟。誰給我們找麻煩我們就設法變通，要是我們的系統應付不了，就再建個新的來幫我們度過難關。」

到2018年1月，他的團隊每天營業額達100萬美元。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）一位記者最近問他對此有何感覺。

按照他的方法論述，他理智地認為這「合情合理」，「但打從心底講，我每一天都覺得很意外」。

2021年，薩姆·班克曼-弗里德正式成為億萬富翁，這歸功於他第二門而且更能賺錢的生意——FTX。這家加密貨幣交易所擴張成全球第二大，且成為行業翹楚，日常交易額每日100億至150億美元。

2022年初，FTX市值被評在320億美元，且成為了家喻戶曉的名字。一座美國職業籃球聯賽（NBA）體育場成為其冠名球場，還有眾多名人為其站台，例如美國全國橄欖球聯盟（NFL）球員湯姆·布雷迪（Tom Brady）。

長期以來，班克曼-弗里德似乎樂於給他的Twitter粉絲們一窺其生活方式。他說，他通常就睡在辦公桌旁邊的懶人沙發豆袋上。他說時還附上一張照片，看到他就睡在員工與交易終端機旁邊。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 班克曼-弗里德對Twitter追隨者說：「我通常睡在豆袋上。」

在另一條推文中，他在清晨時分寫道：「睡不著，回辦公室去。」

班克曼-弗里德夢想能把一大筆錢捐作慈善用途，而這本來也在進行中。他上月接受BBC電台採訪時聲稱，他捐出去的財產「目前已有幾個億」。

他的慷慨不止於慈善活動。過去六個月，這位「加密貨幣之王」還被冠以另一個稱號——「加密貨幣的白武士」。

隨著加密貨幣價格在2022年大跌，所謂的「加密寒冬」已深。當其他同業步履蹣跚之際，班克曼-弗里德「派錢」數億美元救濟。

當被CNBC問及他為何要扶持那些失敗的幣商時，他說：「要是我們真的感到苦惱，遭受打擊，那長遠而言不會好的。這對顧客來說不公平。」

在同一次採訪中，他還聲稱已經預備20億美元儲備，用以援助生意失敗的幣商。

但兩周前，他在同一批企業之間奔走，試圖籌措資金拯救他自己的企業與顧客。

幾天后，當FTX的主要對手幣安（Binance）公開甩賣所持有的全部與FTX有關的加密代幣之後，末日開始就此降臨。

幣安首席執行官趙長鵬對其750萬Twitter粉絲說，「有鑒於最近披露的信息」，他的企業決定出售有關資產。

這在FTX引發擠兌。焦急的客戶從這家加密貨幣交易所提取了數以十億美元計的資金。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幣安首席執行官趙長鵬在Twitter上跟班克曼-弗里德公開進行了一次簡練的對話。

擠兌暫告一段落，班克曼-弗里德一度試圖尋求幣安救濟，幣安公開表示正考慮接受收購，但後來退出。

幣安方面表示，FTX「不當處理客戶資金與據稱遭受美國當局調查」左右了其決定。

一天之後，FTX宣佈破產。

班克曼-弗里德在一串推文中道歉說：「弄至如斯田地，我再次表示非常抱歉。」

「但願我們能找到復原的辦法，但願這能為他們帶來一點點公開透明、信任與管治。」

他還說「對事情如此展開感到震驚」。