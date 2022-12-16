數位資產交易平台FTX亂局下，加密貨幣是否會陷入困境？

喬·泰迪（Joe Tidy）

網絡事務記者

34 分钟前

圖像來源，Getty Images

如果比特幣（Bitcoin）是一個拳擊手，那它肯定是那種難纏的選手，永遠拒絕放棄。

但是過去幾個星期，它捱了一通狠揍，數位資產行業巨頭公司FTX崩盤，創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）也在加勒比海被捕。

比特幣早已習慣了各種打擊，但是經過迄今為止最受重創的一年，這個反建制的戰士現在已經被逼到懸崖邊上了。

如果比特幣是一個拳擊手，那它現在已經是躺倒在擂台上，眼冒金星了。

它倒下了，但是它已經輸了嗎？

比特幣的冒起之路

比特幣有一個像美國電影《洛奇》（Rocky）一樣的敗犬破局式的故事。

發跡於2009年還相當於「三不管」地帶的互聯網論壇，比特幣當時的前景無足輕重，價值不過幾個便士。

不過經過這些年，它的推手人群壯大了，幫助比特幣發展起來，與主流對抗。

比特幣的價值上升至以萬美元計，並且在一些地方開始得到認可和歡迎。它開始被一些專屬網站或者潮玩咖啡店接受。

逐漸地，出乎所有人意料，比特幣開始被追捧——就像一個冠軍級的拳手一樣。

像以太坊（Ethereum）、狗狗幣（Dogecoin）和萊特幣（Litecoin）等數以千計的模仿者開始出現，之後比特幣在2021年達到頂峰，名氣和價值都大漲。

人們開始向它和其他加密貨幣投錢，一個虛擬幣的價格達到將近7萬美元（5.72萬英鎊）。

主流集團也開始紛紛轉向，向比特幣和加密貨幣項目投資。

「分水嶺」

然後，在那一年的11月，比特幣開始下跌，之後一直走低。持續的跌價和醜聞，令它在價值、信譽和吸引力方面都到達多年來的最低點。

「這對於加密貨幣領域來說是糟糕的時段，在最近FTX的醜聞之後，我們可能還會迎來更差的日子。這是加密貨幣的分水嶺，」加勒比區塊鏈聯盟（Caribbean Blockchain Alliance）的主席史蒂芬·德勒沃（Stefen Deleveaux）說。

FTX上個月的崩盤是多年來加密領域最大的震動。它是世界第二大交易平台——是數百萬人進入加密貨幣領域的入門點。

它曾被看作是最獲信任的平台之一，但是在其被披露財政不穩之後幾天，就崩盤至破產了。

FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德目前正在拘留當中，他被美國指控建造「一個以欺詐為基礎的紙牌屋，同時又告訴投資者說它是加密領域最安全的建築之一」。

班克曼-弗里德向BBC表示，他希望自己沒有因此殺死加密貨幣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德被捕，震驚了整個加密貨幣行業

FTX無疑遭受了一記重擊，但是2022年本身也屢屢對加密貨幣造成了打擊。

「我們過去從未在加密貨幣領域見過這樣的事情，」薩塞克斯大學商學院（University of Sussex Business School）的卡羅爾·亞歷山大教授（Prof Carol Alexander）說。她去年曾預測加密貨幣會在2022年崩盤，但是她也承認她對這些事件發生的頻率感到吃驚。

一波接一波

第一波沉重打擊在5月到來，兩種流行的數位貨幣忽然崩盤，導致比特幣和整個加密生態系統損失4000億美元價值。

創造Terra雙幣的權道亨（Do Kwon）現在受到韓國當局的通緝，他被指藏匿在塞爾維亞。

其他一系列大大小小的醜聞已經動搖了對加密貨幣生態系統的信任，比如金·卡戴珊（Kim Kardashian）就因為推廣一種最終失敗的加密貨幣而被罰款126萬美元。

圖像加註文字， Terra創始者權道亨被警方通緝。

此外還有之前一度蓬勃的非同質化代幣（Non Fungible Token）市場崩盤，過去NFT曾經賣到數百萬美元，現在卻難以出售。

對加密貨幣公司的大量黑客攻擊也打擊了信心，其中最大規模的黑客攻擊從運營商「浪人網絡」（Ronin Network）那裏盜取了6億美元。

單個比特幣的價值常常被看作是整個虛擬貨幣生態的晴雨表，現在它徘徊在不到1.8萬美元的水平——比2021年11月的峰值跌了70%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國當局表示，金·卡戴珊通過推廣一種爭議性的加密貨幣而獲得25萬美元，但未有透露自己的這筆收入。

加密貨幣能捲土重來嗎？

FTX等等交易平台的陷落令這個產業出現巨大空洞，由此還引出了其他擔憂。

周二，有超過14億美元的資金從幣安（Binance）交易所被提取出來。這似乎是由於媒體對於加密貨幣的負面報道。這家公司的創始人趙長鵬在推特（Twitter）上敦促大家冷靜，說目前「一切如常」。

但是，Feedzai的產品管理資深副總裁安迪·倫肖（Andy Renshaw）表示，加密貨幣需要依賴一個強大而多元的集資平台才能熬過這場持續的抗戰。

「沒有可信的地方安全交易，加密貨幣就不太可能回歸冠軍拳手的地位，別說搶金腰帶了——至少，一些基本功還需要在訓練營裏修正。」

數位貨幣當然只是加密生態系統當中的一部分，但是對於它的價值在短期內上升，多數人的估計都不樂觀。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 年輕一代是如何迷上加密貨幣和NFT的

哥倫比亞商學院（Columbia Business School）的奧米德·馬勒坎（Prof Omid Malekan）教授表示，作為投機資產，加密貨幣似乎前景黯淡。「價格下跌，而且很多最大的投資相關服務提供商都已經爆掉了。」

但是他說，加密貨幣仍然首先是一項技術，而對此他表示：「它目前狀況不錯，某些方面還比任何時候都好。」

馬勒坎教授表示，沒有可靠金融基礎設施的發展中國家在採用比特幣和所謂的穩定幣，顯示了這種技術正在改善人們的生活。

德勒沃還認為，加密貨幣的大起大落掩蓋它整體的進步。他指出，加密貨幣被用於幫助慈善機構在一些因戰亂和經濟蕭條而無法獲取正常貨幣的地方取得資金。

他還表示，最近的醜聞是一個在加密領域「將騙徒趕走的機會」。

「加密基本上是對未來數位全球經濟一個非常簡短的概括，」亞歷山大教授說。她指出，用加密技術建造的元宇宙環境，已被一些人看作是未來工作和生活的形態。