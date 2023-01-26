737 Max空難家屬反對和解協議 波音須就詐騙罪出庭應訊

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圖像來源，Jonathan Druion 圖像加註文字， 四年前墜機的埃塞俄比亞航空737 Max-8飛機

美國飛機製造商波音（Boeing）此前付錢以避免遭起訴，但現在派代表出庭面對欺詐指控，案件涉及造成共346人死亡的兩宗墜機事故。

兩次空難都是由於737 Max飛機的飛行控制系統存在缺陷，導致飛機俯衝。

調查指，波音公司沒有披露該系統的相關資料，但該公司與美國司法部達成和解，同意支付25億美元（18億英鎊）罰款和賠償，以換取當局撤銷刑事控罪。

死者家屬要求推翻協議。這意味著，波音將首次因這兩宗墜機事故上庭，面臨是否認罪的選擇。

波音公司此前反對推翻和解協議，稱這樣做將是「史無前例、不可行和不公平的」。該公司拒絕就訴訟作出評論。

波音737 Max飛機在2019年發生墜機事件後停飛，2020年和2021年分別獲准在美國丶以及英國和歐盟復飛許可。

系統導致起飛後不久俯衝

2019年3月，埃塞俄比亞航空航班ET302，在亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）起飛前往內羅畢（Nairobi），升空幾分鐘後墜毀，機上157人遇難。該事故涉及新設計的737 Max型客機。

此前幾個月，印尼航空公司獅子航空同機型航班從雅加達前往彭加勒（Pangkal Pinang），期間墜入爪哇海（Java Sea），189名乘客和機組人員喪生。

調查發現，兩宗空難的737 Max飛機的自動飛行控制系統（MCAS）軟件系統有問題存在。

該系統旨在協助熟悉前幾代737機型的機師，不用為了駕駛新機型，再額外進行昂貴培訓。

但傳感器失效造成系統故障，導致飛機進入災難性的俯衝，而機師無法阻止。

美國調查顯示，波音公司沒有將MCAS系統的資料，納入飛行員手冊或培訓指南。該公司與美國監管機構聯邦航空管理局（FAA）溝通時，也故意淡化有關係統的影響。

波音曾被控串謀詐騙罪。2021年1月，公司與司法部達成協議，同意支付25億元並承諾收緊其合規程序，以換取政府放棄起訴。

此方案被稱為延期起訴協議，引起ET302航班上遇難家屬的強烈不滿，形容協議是在他們不知情之下達成的「私下合同」，侵犯了他們的權利，讓該公司免被追責。

司法部則堅稱，和解協議恰當，因為無法排除合理懷疑，證明波音公司被指控的罪行與兩宗空難有直接聯繫。

重大的里程碑

後來的一年多，家屬在德州法院試圖反對有關和解協議。法庭下令波音須派出"適當的人"代表公司出庭，目前還不清楚誰會出庭。

同時，死者家屬可以在庭上宣讀受害者影響陳述書，或由他人代為宣讀。

對於遇難者家庭，包括那些生活在英國的家庭，聆訊本身將是一個重要的里程碑。

齊波拉·庫裏亞（Zipporah Kuria）的父親約瑟夫.瓦塞卡（Joseph Wathaika）死於ET302空難，她從那時起，就一直要求波音公司承擔責任，她將到德州出席聆訊。

「感覺我們終於被看到了，」她說。「至少現在感覺到了，我們所愛的人的死，346人的死，一定程度上（和他們）有所相干。」

掩飾不是正義

馬克-佩格拉姆（Mark Pegram）的兒子山姆（Sam）為難民機構工作，在同一航班遇難。他表示，自己無法前往德州，但很高興聆訊舉行。

「對我們來說，罰款和掩飾不是正義，」他說。

「重要的是要建立先例，以防類似無辜生命的損失，並讓波音公司意識到，他們的不當行為對這麼多家庭造成了可怕影響。」

目前尚不清楚，這一法律行動會否帶來波音公司和司法部之間被延期起訴協議的重啟。

此舉將極不尋常，但據芝加哥律師、在另一項民事訴訟中代表受害家庭的羅伯特-克利福德（Robert A Clifford）稱，這可能會產生深遠影響，包括個人的法律責任。