通貨膨脹：經濟急劇復蘇，洋葱在菲律賓成為奢侈品

梁艷婷（Annabelle Liang）

BBC商務記者

52 分钟前

圖像來源，Getty Images

「沒有洋葱配料了！現在菲律賓每個餐廳都面臨著洋葱不夠的問題。你到處都能看到這樣的標誌。」

根據官方統計，上個月菲律賓洋葱價格飆升至每公斤700比索（12.80美元）左右；這已經超過了購買肉類的成本，也超過了這個東南亞國家的每日最低工資。

在中部宿務市經營一家披薩店的馬恩絲女士（Rizalda Maunes）表示，雖然最近幾周價格有所緩解，但洋葱對許多消費者來說仍是一種奢侈品：「我們以前每天要買三到四公斤的洋葱。現在我們只買半公斤，這是我們所能負擔得起的量。」她告訴BBC。

她又補充稱：「我們的顧客能夠理解，因為不僅僅是餐館……一般家庭的日子也不好過，因為許多菜都是用洋葱加糖烹制的。」

菲律賓菜餚中的主食洋葱，已經成為生活成本上升的象徵。

這是因為通貨膨脹——用來衡量從食品到燃料等一切事物價格上漲的依據，上個月在這個熱帶國家達到了14年以來的新高點。

兼任農業部長的菲國總統小馬科斯（ Ferdinand Marcos Jr）說，食品價格上漲為「緊急狀況」。本月早些時候，他還批准了進口國外的紅洋葱和黃洋葱，試圖增加供應。

專家則說，菲律賓經濟的重新開放推動了國內需求，但惡劣的天氣卻影響了包括洋葱在內的農作物生產。

「早在2022年8月，農業部曾預測根莖類作物可能出現短缺。幾個月後，菲律賓遭遇了兩場強大的暴風雨，導致大量農作物損失。」ING銀行高級經濟學家馬帕（Nicholas Mapa）告訴BBC。

馬帕又稱：「隨著經濟的急劇復蘇，我們也看到了需求的明顯回升。」

廣泛影響

價格上漲也打擊了宿務的街頭小吃攤，它們一直很受當地人和旅客歡迎。油炸蔬菜、肉類和海鮮，通常都會配上洋葱和醋的蘸醬。

「洋葱是我們菜餚的重要組成部分。因為它能為食物增加了美味的咀嚼酥脆性還有甜味，用來調和食物中的鹹味，」亞歷克斯（Alex Chua）告訴BBC，現在他的攤位上已經減少了洋葱。

「我們感謝政府正在採取措施阻止價格上漲，」他補充說：「我們希望政府政策繼續實施，讓價格繼續下降。」

洋葱一直很搶手，以至於去年四月利卡（Lyka Biorrey）女士選擇在伊洛伊洛市的婚禮上攜帶一束農作物。

「我問我的新郎，我們是否可以用洋葱代替鮮花？因為，婚禮結束後，鮮花會枯萎，最後被扔掉，」利卡告訴一家當地報紙。

「那麼何不用洋葱呢？在某種程度上這是挺實用的！因為在婚禮後還能使用。」她打趣道。

圖像來源，RR Production 圖像加註文字， 洋葱代替鮮花的婚禮。

此外 還有人因為向該國走私洋葱而惹上麻煩。本月早些時候，菲律賓航空公司的10名機組成員因試圖將近40公斤的洋葱和水果裝入行李袋而受到調查。海關官員後來表示，機組人員不會面臨指控，但警告旅客不要攜帶無證產品。

日益嚴重的危機

這場危機給總統小馬科斯帶來壓力，兼任農業部長的他曾承諾要提高糧食產量。現在一些議員要求他任命一位替代者。

菲律賓參議員格蕾絲（Grace Poe）在關於該國食品價格上漲的聽證會上說：「以前是糖，現在是洋葱。我們最終會對廚房裏的所有東西舉行聽證會。」

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Kantar Worldpanel諮詢公司的雷左瑞尼（Marie-Anne Lezoraine）告訴記者，氣候變化也是對該國糧食安全的一個主要威脅。她解釋說，對於大多數消費者來說，購買力是緊張的，人們已經只買得起生活必需品：「如果氣候變化導致短缺，從而導致價格飆升，這將對菲律賓很大一部分消費者會造成十分不利的影響。」