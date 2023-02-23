中國促國企停用「四大」會計師事務所 或與國際投資脫鉤

1 小时前

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中美兩國去年才簽訂在美上市公司審計協議，但最新報道指，北京敦促國營企業逐漸停用全球四大（Big Four）會計師事務所的服務，以保障中國的數據安全。

彭博引述多名知情人士報道，中國財政部等政府機構上月向部分國企提供窗口指導，促請它們與德勤（Deloitte）、安永（EY）、畢馬威（KPMG）、羅兵咸永道（普華永道，PwC）合約到期後不再續簽。

據悉，離岸子公司仍可使用美國的審計機構，但母公司被要求在合約到期後聘請中國大陸或香港的會計師。

報道指，中國正尋求遏止與美國有關的跨國審計機構之影響力，確保中國的數據安全，同時促進本土會計行業發展。北京多年來一直在向國企提出類似建議，但最近重新強調應使用「四大」以外的會計師事務所。知情人士稱，當局並未設定最後期限，替換會隨著合同自然到期逐步進行。

中國國企或更難吸引國際資本

分析認為，中國企業轉向知名度較低的審計機構，將使國企更難吸引國際投資者。

目前「四大」在中國佔據主導地位，中國財政部的數據顯示，「四大」2021年在中國業務收入錄得206億元人民幣（30億美元）。

自去年9月美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對中概股開始審查以來，約60間在香港上市的中國國企和民企更換了會計師，包括房地產公司遠洋集團及其附屬公司遠洋服務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前為止有超過200家中企在美國上市，如果這些公司的審計資料連續3年未能接受PCAOB檢查，他們將有可能從2024年開始被美國證券交易所摘牌。

PCAOB主席威廉姆斯（Erica Williams）的最新聲明表示，繼續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，強調「不存在例外情況或漏洞」，又警告如果中國當局阻撓PCAOB完全進入，委員會將立即採取行動。

去年12月，PCAOB首次取得權限全面檢查和調查中國公司的權限，當時派出30名工作人員到香港進行實地檢查。

這是因為中美雙方在2022年8月26日簽署可審計監管合作協議，允許美國監管機構審查在美上市的中國公司及會計師事務所，包括檢查審計底稿和其他數據，初期審查地點為香港。

一直以來，中國以國家安全為由，不允許境外機構未經其批准查閲在美上市中國公司的審計文件。