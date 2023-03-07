Twitter再也無力替你抵擋噴子——知情人士曝光有關問題

瑪麗安娜·斯普靈（Marianna Spring）

BBC虛假信息與社交媒體事務記者

39 分钟前

圖像來源，Tom Traief 圖像加註文字， BBC記者瑪麗安娜·斯普靈到舊金山探尋馬斯克接管Twitter後的內部問題。

推特（Twitter）內部人士向BBC透露，自東主伊隆·馬斯克（Elon Musk）裁員與實施各種改動後，該公司再也無力保障用戶免受網絡噴子（trolling）、有國家操作的虛假信息行為以及兒童性剝削侵害。

獨家取得的學術數據與Twitter用戶證言支持了這些指控，顯示在馬斯克的領導下，仇恨正在加深——噴子們膽壯了，騷擾加劇了，關注厭女與侮辱性內容的賬戶增加了。

Twitter前任內容設計主管表示，她的團隊——其職責是創建像「輕推提示按鈕」等安全措施——已被全數解僱，她之後也已辭職。Twitter內部調研認為，這些安全措施能減少噴子活動60%。一位給Twitter工作的工程師告訴我，這樣的工作已經「沒人在管」，並形容這網絡社交平台就像一座外表完好，內裏「著了火」的樓房。

Twitter並未回答BBC的置評要求。

圖像來源，Reuters

我的調查還發現：

人們對Twitter上的兒童性剝削活動越發擔憂，且並未充分告知執法部門

一位最近入職的僱員指出，以遏制表達自由為目的的針對性騷擾行動，以及外部影響力行動，變成「未被發現」，而此前Twitter每天都會清除此等信息

獨家數據顯示，針對本人的厭女網絡仇恨行為在Twitter被收購後正在增加，關注厭女與侮辱性內容的新賬戶增加了69%

自收購以來，強姦倖存者遭受一些新近活躍的賬戶針對，各種跡象顯示，這些賬戶是被解禁的，或是新建的

對於我來說，Twitter上的侮辱行為司空見慣——作為記者，我在那上面分享我對有關錯誤信息、陰謀論與仇恨的報道。去年大部分時間中，我注意到侮辱行為穩步減少，但到了11月，我發現這在Twitter上再度惡化。

事實證明我是對的。國際新聞工作者中心（International Centre for Journalists）與謝菲爾德大學（University of Sheffield）組成的一支團隊持續追蹤我所收到的仇恨信息，數據顯示，自馬斯克收購Twitter以來，針對我的侮辱信息數量同比增加兩倍。

所有社交媒體網站都在承受對付網絡仇恨與有害信息的壓力，而它們均稱正採取措施應對。在Twitter上，這些措施似乎不再是其首要課題。

我來到Twitter總部所在舊金山（San Francisco；又譯三藩市）尋求答案，而沒有什麼比得上從一位工程師身上獲取這些答案。他負責編寫那些讓Twitter能有效運行的程序碼，正因為他仍然在職，他要求我們保護其身份，因此我們稱呼他作山姆（Sam）。

他透露：「從局內人看，這就像一座火頭處處的大樓。」

「從外觀上看是完好無缺，但我看到的是沒有一樣東西能運轉，水管都是破的，所有水龍頭也是，什麼都是。」

他說人手大亂產生了這些亂局。自馬斯克購入Twitter以來，至少一半員工被撤職或自願離職。他說不同部門的人都被分散注意力。

山姆說：「一位毫無經驗的新人得應付從前由20多人處理的工作。這留下了莫大的風險空間，出錯的可能性更多。」

他說，既有功能依然存在，但設計與維護它們的人都離開了——他認為這些功能如今已無人看管。

他對我說：「掉鏈子的事情太多了，什麼都沒人管，你能看到那些行為不一致。」

他認為，出現如此混亂是因為馬斯克並不信任Twitter員工。他形容馬斯克從旗下公司——電動車生產商特斯拉（Tesla）——叫來工程師，讓他們在短短幾天之內評估程序碼，然後決定解僱哪些人。他對我說，這樣的程序碼通常得花上「數以月計」的時間才能弄明白。

他相信馬斯克身邊保安的嚴密程度反證了這種不信任。

他告訴我：「但凡他在辦公室，起碼有兩位保鏢陪著——大個頭、高高的，像好萊塢電影的那種保鏢。連上洗手間都跟著。」

他認為馬斯克眼裏只有錢。他說清潔與餐飲僱員全被解僱了，馬斯克甚至試圖把辦公室裏的盆栽賣給員工。

Twitter前內容設計主管麗莎·詹寧斯·楊（Lisa Jennings Young）是其中一位專責設計新功能，保護用戶免受仇恨滋擾的人。早在馬斯克入主前，Twitter便是網絡噴子的溫牀，但她說其團隊在限制問題擴散方面本已取得相當進展。BBC所讀到的Twitter內部調研似乎支持了此說法。

圖像加註文字， Twitter前內容設計主管麗莎·詹寧斯·楊（Lisa Jennings Young）表示，她的團隊已被徹底裁撤。

她說：「這並不完美，但我們有在嘗試，我們一直在改善。」這是她打從馬斯克入主後離開Twitter以來首次公開談論其經歷。

麗莎的團隊研發了多項新功能，例如能自動攔截從事侮辱活動賬戶的安全模式。他們也設計了給誤導性推文貼標籤，還有所謂的「有害答覆輕推提示」。這「輕推」利用人工智能技術，偵測回應推文中的事件觸發詞或有害言語，在用戶發推前給予提示。

BBC閲覽了Twitter自家調研數據，似乎證明「輕推」等安全工具有效。

她說：「整體來說，當用戶透過輕推功能獲得機會修改其回應，60%的用戶都會這樣做。但更有趣的是，我們輕推用戶一次之後，他們少寫了11%的有害回應。」

根據謝菲爾德大學與國際新聞工作者中心所收集的數據，這些安全措施都是在對我本人的攻擊性推文似乎有所減少的期間推出。我們無法將兩件事情直接關聯起來，但鑒於證據告訴我們這些措施的有效性，提出此關聯還是可能的。

但自2022年10月馬斯克收購這家社交媒體企業以來，麗莎的整支團隊被裁撤，她也在11月選擇離職。我問麗莎，像「有害答覆輕推提示」這樣的功能都怎樣了。

她告訴我：「目前來說，沒有人在管。」她對自己曾主持的項目如今處境如何一無所知。

於是我們做了一場實驗。

麗莎建議這樣一條她認為會觸發輕推的推文：「Twitter的員工都是懶惰的輸家，全去跳金門橋去死吧。」我在她的一條推文下發表這條答覆，讓麗莎意外的是，系統並未發出輕推提示。系統抓住了我們發的另一條包含污言穢語的推文，但麗莎說輕推機制理應會抓住一條希望一位用戶死亡的推文，而不光是罵髒話。而正如山姆所預測，這功能似乎並未奏效。

調查期間，我收到了許多人髮來的信息，告訴我自馬斯克收購以來，他們的Twitter賬戶所收到的仇恨信息有所增加，內容包括種族主義、反猶太主義和厭女症。

居於格拉斯哥（Glasgow）的埃莉·威爾遜（Ellie Wilson）上大學時遭強姦。去年夏天，她開始把自己的遭遇在社交媒體上發表。當時她在Twitter上收獲了不少支持。

圖像加註文字， 強姦倖存者埃莉·威爾遜（Ellie Wilson）稱，她注意到近期的仇恨信息有所增加。

但今年1月，強姦她的人遭判刑後，她再次發推，卻遭遇了一浪接一浪的仇恨信息。她收到的答覆包含許多侮辱和厭女內容，一些跟帖甚至稱她活該被強姦。

埃莉對我說：「最讓我難堪的是那些說我不是被強姦的人，或者說這從沒有發生，說我在撒謊的人。就像是二次創傷一樣。」

在Twitter上關注她的人數在併購前並不多，然而當我檢視近期那些針對她的仇恨賬戶時，我注意到這些噴子賬戶都是在併購之後轉趨活躍，它們有可能在之前被停權，而在最近獲得解封。

「你給與這些人平台，你給他們賦權，也就等於你在說：『這沒關係，你能這樣幹。』」

還有另一批賬戶在針對她所認識的其他強姦倖存者。

安德魯·泰特並未回應BBC的置評請求。

戰略對話研究所（Institute for Strategic Dialogue）是一家研究錯誤信息與仇恨言論的英國智庫。它們的最新研究結果跟我對那些針對埃莉的噴子賬戶的發現互相呼應。

研究顯示，自馬斯克收購以來，有數以萬計新賬戶設立，而這些賬戶馬上就關注了一些已知的侮辱及厭女內容賬戶——這比他入主之前增加了69%。

研究還顯示，這侮辱性內容網絡正在擴張，馬斯克入主創造了一個「寬容的環境」，讓這些賬戶建立並運行。

根據他本人的推文，馬斯克收購之後的首要目標包括讓這社交媒體企業更能盈利，並成為表達自由的楷模。

2022年12月，他發表內部文件「Twitter檔案」，解釋為何他相信在舊管理層下，公司並未公平地應用其內容審核與停權政策。

但那些曾經在內的人覺得，馬斯克以此為由，通盤放棄了保護用戶免受傷害這個目標。他們表示，即便是眾人苦勸他要阻止的危險內容，例如兒童性剝削與所謂的殭屍賬戶網絡散佈誤導信息行為，其對付力度也比從前減弱了。

Twitter此前嘗試防範的並不止於個別的噴子行為，還有所謂的「影響力作戰」（influence operations）——由個別國家在背後操持，旨在打擊民主主義，且專門針對異議人士和新聞工作者的行動。

雷·塞拉托（Ray Serrato）曾在專責對付此類行動的團隊裏工作。他在11月離職，因為他覺得在新領導層下，公司缺乏保障用戶的清晰願景。他說他的團隊此前「每天」偵察這樣的可疑活動，如今他的團隊被「殲滅」，只「最低限度」地存在著。

圖像加註文字， 雷·塞拉托（Ray Serrato）專長應對國家支持的錯誤信息散佈行為。

「Twitter也許曾是記者們的避風港，他們會到那去發聲，去批判政府。但我再也不確定這以後還會否維持。」

他對我說：「好幾位關鍵專家已經離開了團隊，他們原本負責特定地區，或者稱為威脅勢力，例如俄羅斯和中國。」

另一位我們稱呼作羅里（Rory）的內部人士同樣對專才流失深表關注。他認為這還似乎會耽擱馬斯克自己訂下的一大目標：防範孌童癖者利用Twitter培養受害人，並分享虐待內容鏈接。羅里不久前仍受聘於專責對付兒童性剝削的團隊內。

他的團隊會偵查出分享涉及虐待兒童的內容，並將情況惡劣的通知執法部門。他說，在併購前，這樣的內容讓人非常頭疼，他本來已擔心他們人手不足。

他說：「你每天都能甄別出那種內容。」

然而，他表示，自併購後，他的團隊很快便從20人被削減到只剩六到七人。他認為這遠不足以應付工作量。

羅里說，在他離職前，馬斯克或新管理層內沒有任何一人曾與他和舊團隊聯絡，他們在這領域都是經驗豐富的老手。

他說：「你總不能買下一家公司，然後就突然相信自己有相關知識……去應付（兒童性剝削），而無需專家幫忙。」

Twitter稱他們在一個月內刪除了40萬個賬戶，「讓Twitter更安全」。但羅里擔心現在有相關認知，能有效地將這些讓人擔憂的內容向執法部門報告的人越來越少。

「你能用盡一切手段，在一個月內將數以十萬計的賬戶停權，但要是（向執法部門）通報這類內容的數目少了，那是毫無意義的。況且多數被停權的人只會再開一個新的賬戶。」

他指出，當被停權的賬戶獲准重返Twitter，滋事的用戶再開立新賬戶便是。

我想追問馬斯克這場併購，他對Twitter的願景，還有他認為在現實中都推進得怎樣。我嘗試透過電郵、推文去聯繫他，甚至發起Twitter「民調」。這並非正式的民意調查，但馬斯克曾利用它來決定Twitter的未來，而我希望能以此吸引他的注意。超過4萬用戶參與了投票，89%的人認為馬斯克應該接受我的採訪。我並未接獲任何回答。

Twitter與馬斯克尚未回應BBC《廣角鏡》調查報道所提出的質疑。我得知Twitter的傳訊團隊成員不是已經辭職就是已經被革職。Twitter放在網上的政策聲明說，「捍衛並尊重用戶的聲音」仍是其「核心價值」之一。