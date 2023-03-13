硅谷銀行倒閉危機：目前我們都知道什麼

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 總部位於加州的硅谷銀行在1983年成立。

美國硅谷銀行 （Silicon Valley Bank, SVB ；矽谷銀行）和「標誌銀行」（Signature Bank，又譯「簽名銀行」）在幾天內相繼倒閉後，美國當局採取了緊急措施來支撐銀行系統。

這是美國自2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉事件，恐引起金融市場骨牌效應。

硅谷銀行因資不抵債在48小時內倒閉後，3月10日由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司12日晚間發表聯合聲明指，正採取果斷行動，以增強公眾對銀行體系的信心，並向硅谷銀行存戶保證，可以在13日周一取回所有存款。

3月12日，美國財政部以存在系統性風險為由關閉總部設在紐約州的「標誌銀行」。該銀行是加密貨幣公司的主要融資來源之一。

周一（3月13日）晚些時候，美國總統拜登將就有關周末發生的銀行倒閉事件發表講話。在一份聲明中，他承諾將追究「對這場混亂負責的人」的全部責任。

事件震蕩全球金融市場，加拿大、英國等多個市場都受牽連。BBC中文梳理這次危機的來龍去脈，以及對全球的影響。

1. 硅谷銀行行是什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加利福尼亞州舊金山某處的硅谷銀行 (SVB）標識。

總部位於加州的硅谷銀行在1983年成立，倒閉前是美國第16大商業銀行。截至2022年12月31日，該行擁有約2090億美元資產，旗下存款規模達1754億美元，也是硅谷本地存款最多的銀行。

硅谷銀行主要為科技初創企業融資，與美國近半初創公司及去年44%在美上市的技術和醫療公司都有業務來往。其著名客戶包括Pinterest、ZipRecruiter和Shopify。

硅谷銀行的成功關鍵在於深深嵌入了初創世界的結構中，初創企業一旦加入硅谷銀行的「生態系統」就可參與大量活動，結識其他投資者和創始人，這讓許多初創不得不與該銀行合作。

2. 如何在48小時內倒閉？

一言蔽之，硅谷銀行因為擠兌潮（擠提）導致資不抵債。

3月8日，硅谷銀行宣佈籌集22.5億美元資金，以彌補債券投資虧損。這觸發市場信心，客戶紛紛提取存款。

3月9日，該行母企股價暴跌六成，創20多年最大跌幅。投資者和存戶總計提取了420億美元存款，使該銀行的現金餘額跌至負9.58億美元。

3月10日，該行股價在盤前再跌六成後停牌。美國政府介入，加州金融保護與創新部（DFPI）宣佈關閉硅谷銀行，並移交聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

3. 倒閉原因是加息？

受惠於2019-2021年新冠疫情期間的科技熱潮，硅谷銀行近年吸納了數十億存款，並將大部份資金投資於美國政府長期債券。

當時市場利率接近零，即使美國政府長期債券只支付數個百分點利息，銀行仍有利可圖。

不過，美國聯儲局為壓抑通脹展開激進的加息行動，利率在過去一年間上調至4.75厘。較高的借貸成本削弱了科技股勢頭，仰賴科技業的硅谷銀行也受影響。

同一時間，加息環境下債券孳息率增加，回報率下降，讓持有大量長久期美債的硅谷銀行虧損慘重。

4. 會否演變成「雷曼2.0」？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月12日，美國財政部以存在系統性風險為由關閉總部設在紐約州的「標誌銀行」。

市場擔憂硅谷銀行倒閉猶如2008年的「雷曼事件」，恐引發系統性金融風險。

對沖基金名宿阿克曼（Bill Ackman）指出，這次事件會引發更多銀行倒下，促請美國政府為所有銀行的存款提供保障，避免引發經濟下挫。

但諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）就唱反調，指硅谷銀行只是一家「閒聊及有氣氛的銀行」( Schmoozing and Vibes Bank)，和雷曼完全不同。他認為這次事件可能影響創投生態系統，但僅限於相關行業，不會導致銀行倒閉潮。

美國財政部長耶倫表示，美國銀行體系依舊堅韌，硅谷銀行倒閉不會引發骨牌效應，當局也不考慮大規模紓困計劃。

她說：「在（2008年）金融危機期間，政府已經救了許多投資者和大型銀行系統，實施了改革，這意味著我們不會再做一次。」

5. 牽連哪些市場？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 匯豐控股在3月13日以1英鎊的價格收購硅谷銀行英國子公司，交易立即完成。

硅谷銀行倒閉牽連甚廣，危機已外溢到全球多個市場。加拿大金融監管機構宣佈，已接管硅谷銀行在當地的分行。

在英國，近200家科技公司負責人周末致函財政大臣亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉），請求政府出手干預。一家科技公司的消息人士此前向BBC透露，英國三四成初創企業、多達5萬員工，可能受到事件影響。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）與財政大臣、英國央行和監管機構緊急開會，他強調英國金融體系穩健。

匯豐控股在3月13日以1英鎊的價格收購硅谷銀行英國子公司，交易立即完成。聲明指，至去年底硅谷銀行英國有形股本約為14億英鎊，截至3月10日，硅谷銀行英國公司共有約55億英鎊債務及約67億英鎊存款。

英國財政大臣亨特在推特上表示，「存款將受到保護，無需納稅人的支持。」

他說，「我昨天說過，會照顧我們的科技行業，我們已緊急兌現這一承諾。」

英國央行發聲明表示，該行促成了有關交易，所有客戶的存款將獲得保護，交易沒有動用納稅人資金。