TikTok美國年輕用戶為何對中國威脅論不屑一顧

娜塔莉·謝爾曼（Natalie Sherman）

BBC商業記者 發自紐約

1 小时前

圖像來源，Liz Barr 圖像加註文字， 利茲·巴爾說，當她的大學封鎖TikTok時，她很惱火，但這並沒有阻止自己使用它。

美國、加拿大和歐盟已經禁止在政府網絡和設備上使用TikTok（抖音國際版），但這些舉措有效果嗎?

今年早些時候，學生利茲·巴爾（Liz Barr）發現使用TikTok時遇到了麻煩——當她使用大學的WiFi網絡時，TikTok便無法加載內容。但這並沒有困擾她很久。

她很快就找到辦法，使用虛擬私有網路（VPN）繞過該障礙。此前，美國馬里蘭州官員以國家安全考慮為由，在政府網絡上禁用了這款視頻應用程式。

「我當時很惱火，因為我住在這裏，我感覺很無聊，」這位18歲的學生說。她在馬里蘭聖瑪麗學院（St Mary's College of Maryland）學習計算機科學和創意寫作。「但現在它能用了，所以這不是什麼大問題。」

這一變通方法顯示了美國和其他國家威脅打擊TikTok時面臨的窘境。近年來，TikTok在全球範圍內爆發式流行，源源不斷地提供由用戶生成的化妝教程、生活貼士、愚笨可笑的舞蹈和其他由算法推薦的自白。

而在最近幾個月，圍繞這個由中國科技巨頭字節跳動（ByteDance）擁有、在全球坐擁逾10億用戶的社交平台的爭論達到了新高度。

這種擔憂在美國尤其強烈。不同意識形態的政界人士都在敦促當局採取措施限制TikTok的影響力，他們聲稱TikTok收集的數據可能被中國政府用來監視美國人或影響政治辯論。

馬里蘭等數十個州已經禁止在政府網絡和設備上使用TikTok，此舉影響了TikTok在公共圖書館、大學和其它地方的使用。

TikTok首席執行官將於本月出席國會聽證會。當前，美國國會正在辯論各種可能採取更廣泛的全國禁令的提議，而該公司仍在與白宮進行長達數年的談判，討論其可以做出哪些改變來滿足安全方面的擔憂。

但對這個應用程式在美國的主要用戶群（即年齡在25歲以下的人群）來說，即使他們知道上述這些爭議，但普遍的狂熱並未有所衰減。

俄克拉荷馬大學（University of Oklahoma）學生會主席克里斯托弗·弗奇（Christopher Firch）說，去年12月該校宣佈在校園無線網絡上屏蔽這款應用，學生們感到既驚訝又惱火，但「人們很快就找到辦法應對它」。他指出，大多數人只需從無線網絡切換到個人移動流量，就能繞過禁令。

「我不想否定國家安全問題……但我認為人們會說，『這太糟糕了』，然後一笑置之。」他說，「他們並沒有特別認真地對待這件事。」

總體來說，美國公眾對禁用TikTok的支持率一直在上升。

根據美國調查機構Morning Consult的數據，去年12月，53%的美國成年人贊成在全國範圍內禁止中國擁有的社交應用程序。

相比之下，在2020年時任美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）採取措施禁止TikTok和微信時，只有29%的人表示支持。這些措施後來因法律訴訟被阻止。

但Morning Consult科技行業分析師喬丹·馬拉特（Jordan Marlatt）表示，18至25歲的美國年輕人相比更年長的成年人更不擔憂與中國的競爭，並可能更加不信任美國政府。他們對社交媒體也有更積極的看法。

Morning Consult的調查發現，這一年齡段中只有不到三分之一的人贊成禁止中國的社交媒體應用。

圖像加註文字， 伊尼科·索內爾說，她很難相信TikTok的風險比其他應用程式大。

美國馬里蘭州的學生利茲·巴爾表示，她已經將個人數據交給了許多其它應用程式。她還表示，即便這些信息被他人訪問，她也懷疑自己的信息是否有用。

「對我來說，我可以理解在政府場所禁用它，因為這些地方比較敏感。」她說，「但作為一個身家只有8美分的大學生，我還不夠重要。」

「你很難只關心一家（社交媒體公司），而不去關心所有的社交媒體公司。」25歲的伊尼科·索內爾（Iniko Thornell）說。她在紐約市工作，已經使用該應用程式大約兩年。「我不認為我的TikTok上有什麼東西是那麼重要的。」

即使像21歲的凱特·納扎羅（Kate Nazzaro）這樣已經退出TikTok的人也表示，他們的擔憂與國家安全無關。相反，她稱：「我認為這對我的大腦有害。」

圖像加註文字， 凱特·納扎羅稱其退出了TikTok，但是因為擔心它對心理健康產生影響，而非國家安全。

TikTok表示，該程式已對訪問美國用戶信息採取了嚴格限制，即使中國政府要求，它也不會向其提供數據。

它表示，禁令會產生「審查數百萬美國人聲音的效果」，美國應該轉而批准美國海外投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）正在談判的一項協議，該協議將推動在美國境內存儲美國用戶的數據，並建立其他監管機制。

但是，在華盛頓反華情緒高漲之際，該公司的保證未能說服立法者，他們提出了一系列旨在限制該應用的建議，預計將在3月23日對首席執行官周受資進行嚴厲質詢。

曾為美國前總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）提供網絡安全問題諮詢的布朗大學（Brown University）計算機科學教授蒂莫西·埃德加（Timothy Edgar）表示，TikTok這個來自硅谷以外的火爆軟件的流行，讓美國看到了其它國家長期以來面臨的問題，即政府應該採取什麼措施保護公民數據。

他說，議員們有理由懷疑TikTok的說法，但禁令無助於解決這些擔憂。他指出，許多社交媒體應用程式收集並出售用戶數據，容易受到外國影響政治辯論的努力。

安全技術專家、作家布魯斯·施奈爾（Bruce Schneier）表示，如果不對美國的互聯網運行方式做出更大的改變，禁令也是行不通的。

「讓你的員工不在政府電腦上使用它很容易，但那些青少年……我們無法阻止他們——這是行不通的。」他說道，並指目前的互聯網設計宗旨是開放的。「我們就是沒有那種能力。」

他補充稱：「我們已經建立了一個以間諜活動為商業模式的互聯網，在這一點上，我們無法挑選誰可以從事間諜活動。」

圖像來源，Colin Rea 圖像加註文字， 科林·雷亞在TikTok上有270萬粉絲。

就目前而言，Z世代的普遍不屑似乎一定程度上是在打賭——這些威脅不會很快導致行動。

TikTok名人科林·雷亞（Colin Rea）因發佈關於出獄後重新開始生活的網帖而擁有了270萬粉絲。他最近發佈了一段影片，敦促粉絲們在其它平台上關注自己，因為他擔心若禁令繼續實施，他會失去生計。

他並非唯一一個這樣做的人，但他告訴BBC，目前對禁令的擔憂似乎比2020年要淡定得多，當時人們對特朗普下禁令感到憤怒。