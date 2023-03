TikTok美國年輕用戶為何對中國威脅論不屑一顧

「我當時很惱火,因為我住在這裏,我感覺很無聊,」這位18歲的學生說。她在馬里蘭聖瑪麗學院(St Mary's College of Maryland)學習計算機科學和創意寫作。「但現在它能用了,所以這不是什麼大問題。」

俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma)學生會主席克里斯托弗·弗奇(Christopher Firch)說,去年12月該校宣佈在校園無線網絡上屏蔽這款應用,學生們感到既驚訝又惱火,但「人們很快就找到辦法應對它」。他指出,大多數人只需從無線網絡切換到個人移動流量,就能繞過禁令。

它表示,禁令會產生「審查數百萬美國人聲音的效果」,美國應該轉而批准美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)正在談判的一項協議,該協議將推動在美國境內存儲美國用戶的數據,並建立其他監管機制。