硅谷銀行倒閉為何有中國資本受損

11 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 總部位於加州的硅谷銀行在1983年成立。

雷曼倒，股市崩，金融海嘯，席捲全球。15年前這一幕，至今還出現在金融人士的噩夢中。於是硅谷銀行倒閉，讓不少人緊張得喘不過氣。

與2008年金融海嘯不同，因為中國半封閉的金融市場，當年的次貸危機並沒有直接波及中國的金融機構。但美國硅谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB ；矽谷銀行）倒閉，則讓一些中國企業和富豪蒙受損失。

這次有中國資本受到損失，並不是中國的金融市場比15年前開放了多少，而是兩次危機的性質不同。

當年「雷曼兄弟」倒閉，歸根結底是因為MBS（房產抵押貸款證券）的信用崩盤。

而當年金融人士普遍認為MBS是「安全資產」，因此經常把它作為抵押品，進行借款，甚至還通過衍生品，進一步放大了槓桿率。由於它被廣泛運用在各種金融交易中，因此「傳染性」極強。

於是，「雷曼兄弟」出現償付危機時，連帶多家銀行違約，如同一把大火燒了雷曼這艘大船，而且它與其他大小船隻用鐵鏈相連，於是火燒赤壁，連綿不絕。

而中國較為封閉的金融系統，並沒有與這些著火的大船連在一起。但是金融危機全面爆發後，世界經濟陷入衰退，大量的海外製造業訂單減少，傳導到中國，於是江浙、廣東地區的工廠出現「倒閉潮」。

當年的危機中，美國華爾街是金融白領們抱著紙箱失業，中國的景象則是背著大包行李的農民工，離開工廠，回到農村。這也解釋了當年中國政府的措施是刺激地鐵、高鐵等基建建設，以及「家電下鄉」等消費領域，而非救助金融機構。

相比之下，當前的危機大不相同。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 硅谷銀行持有的資產本身沒有喪失信用，比如它名下的大量美國聯邦債券只不過價格波動，讓硅谷銀行手頭錢有些緊張，但是客戶們更緊張，一窩蜂去取錢。

硅谷銀行是一家特別的銀行，它既不是「雷曼兄弟」這樣走在風頭浪尖的投行，也不像傳統銀行那樣吸儲放貸。硅谷銀行並不服務一般老百姓，而是專門針對創業企業、創投基金。這些初創公司風險較高，傳統商業銀行並不青睞。而硅谷銀行卻專門針對它們開發業務，比如有些貸款回報甚至是對方的股權。

但硅谷銀行持有的資產本身沒有喪失信用，比如它名下的大量美國聯邦債券只不過價格波動，讓硅谷銀行手頭錢有些緊張，但是客戶們更緊張，一窩蜂去取錢。

3月8日，硅谷銀行不得已以虧損18億美元的代價出售手頭絕大部分債券，價值210億美元。同時，硅谷銀行還試圖通過出售普通股和優先股等股權融資方式募集了22.5億美元的資金以補充現金。

這一舉動反而加劇了儲戶的緊張情緒，擠兌更加劇烈。3月10日，硅谷銀行被美國聯邦存款保險公司接管，從被擠兌到倒閉不過48小時。

這些客戶中就有不少中國企業。比如，中國的百濟神州、再鼎醫藥、騰盛博藥、堃博醫療、雲頂新耀、阜博集團、匯量科技、聖諾醫藥、諾亞控股等。由於是上市公司，它們主動披露了與硅谷銀行之間的關係，但大多強調影響較小。其中在港股上市的公司至少有13家。

比如，百濟神州在港交所發公告稱，公司在硅谷銀行持有的未投保現金存款約佔其最近報告的截至2022年12月31日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額45億美元的3.9%，約1.755億美元。

再比如，雲頂新耀則強調，公司董事會將通過美國聯邦存款保險公司的保險，並結合其他補償措施，收回在硅谷銀行的大部份現金存款。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在硅谷銀行一家分行外排隊取款的長隊。

上市公司資產規模大，很少會把流動資金存在一家銀行，但對於更多中小初創企業而言，情況則困難得多。

美國著名創業孵化器Y Combinator的首席執行官陳嘉興（Garry Tan）向美國政府發出緊急請願書，其中透露，該機構旗下三分之一約1000多個創業公司所有的錢都在硅谷銀行，其在接下來30天內無法獲得支付工資的現金。根據這一衡量標凖，總體上將有一萬多家小型企業和初創公司受此影響，並將導致裁員10萬多人。

陳嘉興據此要求減輕並關注硅谷銀行倒閉對小型企業、初創公司及其作為銀行存款日的員工的直接重大影響。

此外，比較特別的受影響者是浦發硅谷銀行。這家銀行由中國的上海浦東發展銀行與美國硅谷銀行於2012年合資成立，各佔股50%，目標服務中國的科技型中小企業。這家銀行是融合了硅谷銀行的創新模式，以及中國的創投資源。

硅谷銀行「爆雷」後，3月11日上午，浦發硅谷銀行緊急公告稱，「浦發硅谷銀行成立於2012年8月，是一家在中國境內註冊的法人銀行。浦發硅谷銀行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表。作為中國首家科技銀行，浦發硅谷致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。」