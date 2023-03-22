瑞信危機背後的三個關鍵問題

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被四折賣掉的瑞信，今年167歲。

現在的銀行「爆雷」，發展太快。硅谷銀行危機48小時內政府就接手，一波未平，更大的瑞信危機接踵而至，上周三（3月15）股價暴跌，到周日（3月19日）這場危機就以一場史詩級交易，暫告段落。

3月19日，瑞士聯邦政府宣佈，瑞士信貸將被瑞銀集團收購，交易總對價為30億瑞士法郎（約合32億美元）。這相當於3月17日收盤市值的四成。

被四折賣掉的瑞信，今年167歲，與當年倒閉時158歲的雷曼相仿，而剛剛倒下的硅谷銀行還不到40歲，它們的命運有何異同？瑞信如何一步步走到今天的境地？更重要的是，瑞信的餘波會怎樣影響全球？

一、瑞信危機與硅谷銀行倒閉有何異同？

圖像來源，Reuters

二者倒閉的原因有相似之處，就是內部風險控制不善導致。

疫情後美聯儲採取寬鬆政策，大放水，硅谷銀行管理的資金量水漲船高，如是硅谷銀行決定購買較為安全的美國債券，吃點利息。

然而到了2022年初，風頭急轉，美聯儲為了抑制高居不下的通脹，開始加息，幅度和頻率又急又密，此舉造成2022年美債暴跌，硅谷銀行開始血虧。大客戶看到這一情況，紛紛提回存款，擠垮了硅谷銀行。

說到底，硅谷銀行在管理旗下投資時沒有對沖美債收益率波動的風險。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 硅谷銀行倒閉危機：事件的後續影響以及對經濟意味著什麼？

瑞信的危機類似，週期更長，最關鍵的是2021年3月，當時知名的「中概股爆倉」事件中，一家美國家族基金阿奇戈斯資本管理公司（Archegos Capital），通過瑞信和多家美國投行，獲取巨額貸款進行高槓桿股票炒作，並最終「暴雷」。

投行們紛紛出逃，拋售替「阿奇戈斯資本」購買的股票，然而投行們反應也有快有慢，摩根士丹利跑得最快，瑞信最慢，損失也最慘，達到55億美元。

幾乎在同一時間，英國一家供應鏈金融企業格林希爾資本（Greensill Capital）爆雷倒閉，此前這家公司不斷發放貸款，並且打包之後作為金融產品出手，而瑞信設立了4隻供應鏈金融基金來投資「格林希爾資本」打包的債券。通過層層轉包，風險被掩蓋，最終爆雷時，瑞信虧損達到30億美金。

這些事件導致瑞信首席風險官被辭退，因為從「格林希爾資本」再到「阿奇戈斯資本」，兩起事件都展現出瑞信內部對風險監控的疏漏。這一點也在瑞信最近的財報中得到確認，並且成為本輪暴跌的誘因之一。

但瑞信與硅谷銀行，在業務屬性和規模上，大不相同。

即便經歷大量資金外流和連續虧損，瑞信管理的資產規模依然超過1萬億瑞士法郎，相當於1.1萬億美元，或者7.5萬億元人民幣。而全世界GDP超過1萬億美元的國家僅有17個。而硅谷銀行為2000億美元左右。

瑞信是走在風頭浪尖的投行，金融服務五花八門，硅谷銀行更像一家吸儲放貸的傳統銀行。只不過它並不服務一般老百姓，而是專門針對創業企業、創投基金。這些初創公司風險較高，傳統商業銀行並不青睞。而硅谷銀行卻專門針對它們開發業務，比如有些貸款回報甚至是對方的股權。

二、瑞信危機與雷曼兄弟倒閉有何異同？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2008年9月15日雷曼倒閉當日，失去工作的員工走出大廈。

相比之下，瑞信和雷曼各方面都太像了。

瑞信成立於1856年，雷曼兄弟成立於1850年，兩者都業務繁多，包括財富管理、投資銀行和資產管理、私募基金等，且遍布世界各地。

2008年，雷曼兄弟破產是美國歷史上最大的破產案，也標誌著2008年金融危機全面爆發。惠及全球多年的經濟擴張期嘎然而止。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，新興經濟2009年急劇減速，增幅只有2.8%，而發達工業國家出現負增長，即-3.4%。

雷曼倒閉歸根結底是因為「房產抵押貸款證券」（MBS）的信用崩盤。當年金融人士普遍認為MBS是「安全資產」，因此經常把它作為抵押品，進行借款，甚至還通過衍生品，進一步放大了槓桿率。

在瑞信危機中，也能看到類似的情況。「格林希爾資本」發放的高風險貸款，被整合之後粉飾成供應鏈金融，並借由「家大業大」的瑞信之手，掩蓋了風險，銷售給瑞信的客戶。

區別在於，當年MBS由於它被廣泛運用在各種金融交易中，因此「傳染性」極強。而「格林希爾資本」打包的金融產品，只坑了瑞信一家。

其次，兩家虧損程度也不一樣。雷曼兄弟當年旗下資產6000多億美元，虧損也達到6000多億美元。瑞信管理資產超過萬億美元，虧損則在百億美元級別。

但隨著硅谷銀行的倒閉，市場猶如驚弓之鳥。瑞士方面的監管層、瑞銀高管、瑞信高管，都在指責美國當前的銀行業危機「催化」了瑞信的危機。

三、瑞信危機的餘波何在？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞士人指責，是美國當前的銀行業危機"催化"了瑞信的危機。

在這場收購中，最受傷的不是被迫「四折賤賣」的瑞信股東，而是瑞信所發行「額外一級資本」（Additional Tier1，簡稱AT1）債券的持有人，規模達到158億瑞郎（172億美元），被全額減記至零，血本無歸。

AT1債券是2008年金融危機後的發明，銀行發行這類債券以吸收風險，一級資本不足就要將其轉換為普通股，比一般債券風險高，收益也更高。

但即便如此，在併購或者破產清算時的償付慣例是，債券的優先權高於股票。但這一事件中，股票還未歸零，債券卻被全額減記。

瑞士當局對AT1債券的處置，引發巨大爭議，也造成AT1債大跌。歐洲整體AT1的規模不過2750億美元，此次一下減記了170多億。業內人士認為，此舉可能增加歐洲銀行業未來的資金成本。

緊接著，包括歐洲央行銀行監管局在內的多家歐元區監管機構，紛紛發聲「普通股權一級資本」（CET1）仍然先於AT1債券承擔損失，瑞信可能只是特例。