TikTok首席執行官周受資：美國國會聽證中的關鍵人物

楊國良（Nicholas Yong）

BBC記者，發自新加坡

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， TikTok首席執行官周受資預料將會面對美國國會議員的強勢詰問

在全球對於TikTok的懷疑態度越來越強，且可能導致美國對這一中國應用程序實施禁令之際，如今焦點落在了該公司神秘的首席執行官周受資（Shou Zi Chew）身上。

這名40歲的新加坡人將於周四（3月23日）就該應用程式的數據安全和隱私保護，以及被指與北京有關聯等問題，向美國眾議院能源及商業委員會（US House Energy and Commerce Committee）作證。

對於他的工作方式，甚至他實際上掌握公司多少權力等等，外界都知之甚少。

首席營運官凡妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）一直都是TikTok面對公眾時的代表人物，而她去年9月就曾就美國流向中國的數據問題遭到國會的拷問。

去年9月，《紐約時報》發表的一篇人物報道當中引述前TikTok和字節跳動（ByteDance）的前行政高管指，周受資做決定的能力有限，而字節跳動的創始人張一鳴掌握著公司的大權。

但是現在，就在TikTok與中國政府的關聯備受仔細審視之際，TikTok將周受資公開推上了前台。

去年6月，在一封致國會議員的信中，該公司強調自己是在母公司字節跳動之外自主運作，並且極力指出，周受資並非來自中國，而是「駐留在新加坡的新加坡人」。

圖像來源，Getty images 圖像加註文字， 在出現的短短3年後，抖音的市場佔有率已經超過了臉書、推特等西方所有的社交媒體平台。

在這座城邦出生並長大的他，曾就讀於新加坡精英中文學校華僑中學（Hwa Chong Institution），操流利英文和普通話。他在服兵役期間曾是新加坡武裝部隊的軍官——這是一個備受尊崇的職位。

周受資在倫敦大學學院取得經濟學學士學位之後前往哈佛商學院就讀，取得工商管理學碩士（MBA）學位，並在社交媒體巨頭企業臉書（Facebook）尚處在初創階段時在該公司實習。

據媒體報道，他在投資公司數碼天空科技（DST）任職五年，領導一個團隊。該團隊後來在2013成為字節跳動的早期投資人。他也曾在高盛（Goldman Sachs）做了兩年的投資銀行家。

周受資之後在中國智能手機巨頭公司小米擔當重要角色，任首席財務官和國際業務總裁，之後在2018年帶領該公司上市。

他在2021年3月跳槽至字節跳動，成為這家媒介巨頭的第一任首席財務官。

僅兩個月後，他就又坐上了TikTok首席執行官的位置，當時是他的前任凱文·梅爾（Kevin Mayer）在特朗普政府試圖逼迫TikTok出售美國資產之際忽然辭職。

最重大的挑戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自2020年以來，TikTok 高層多次試圖向大眾保證，中國員工無法訪問非中國用戶的數據。

現在，周受資面臨著他的TikTok生涯當中最重大的挑戰。美國國會議員要求該公司從其美國業務當中撤資，否則將面臨禁令。

這一問題對於中國人來說也成為了一個矛盾點。

官媒《環球時報》於周二在一篇評論中表示，推動TikTok禁令的是「有毒的美國政治環境」，這將違反自由市場的原則。該報表示，「在美國官員和政客眼裏，TikTok的中國背景是一種『原罪』。」

面對來自兩邊的密切審視，周受資在最近數月似乎展開了某種形式的魅力攻勢。

他善用媒介資源，在採訪中透露他是一個高爾夫愛好者，也是喜劇演員凱文·哈特（Kevin Hart）的粉絲。他妻子是投資公司CEO薇薇安·高（Vivian Kao）。作為兩個小孩的父親，他還曾說他不允許他的孩子玩TikTok，因為他們「太年幼」。

圖像來源，Getty images 圖像加註文字， 在出現的短短3年後，抖音的市場佔有率已經超過了臉書、推特等西方所有的社交媒體平台。

近日，他在美國各大媒體上走了一圈，反覆保證TikTok不會對美國利益構成威脅。