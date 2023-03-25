TikTok風暴：為什麼一些國家認為中國科技公司會帶來安全風險？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， TikTok首席執行官周受資

社交媒體應用程式TikTok的安全問題成為美國政界的眾矢之的，美國國會成員在周四（3月23日）的聽證會上就這一問題對TikTok的首席執行官周受資進行了近5個小時的拷問。

美國已經威脅要全面禁止這個應用程式的使用，假如該公司仍然由中國公司擁有的話——拜登政府要求TikTok從總部位於北京的母公司字節跳動（ByteDance）剝離。

中國一直否認其科技企業會帶來安全風險的說法，並且稱西方國家的禁令是「政治表演」。

中國商務部則在周五（3月24日）表示，堅決反對美國「僅從外國投資者身份出發」強制出售TikTok的要求。

儘管如此，還是有越來越多的西方國家，針對安全方面的憂慮而對其他中國科技公司採取措施。

目前針對TikTok的限制有哪些？

TikTok是一個製作和分享短視頻的平台，母公司是中國科技企業字節跳動（ByteDance）。

加拿大、比利時、丹麥、新西蘭、台灣、英國和美國的政府裝置均禁用該程式。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國政府禁止其員工的工作手機上安裝TikTok。

歐盟告知其工作人員在分發給他們的手機上刪除該應用程式，並建議他們在安裝了機構官方應用的私人手機上刪除TikTok。

印度基於安全方面的憂慮已經全面禁用TikTok。

阿富汗也禁用該程式，以避免年輕人「受到誤導」。

這些國家為什麼認為TikTok帶來安全風險？

TikTok收集的用戶數據類型與臉書（Facebook）和Instagram等其他很多社交媒體公司是一樣的。

當中包括名字、年齡、電話號碼、電郵地址和照片等。

TikTok還有一個向用戶推薦短視頻的工具，叫做「For You」的頻道。專家說，它比臉書或者YouTube的同類頻道設計得更好。

「在向用戶展示內容方面，TikTok有一個更復合的模式，」倫敦大學皇家哈洛威學院信息安全部的瑪麗亞姆·默恩茲哈德博士（Dr Maryam Mehrnezhad）說，「這使得散播虛假信息變得更容易，而鑒別和偵查卻變得更困難。」

還有哪些中國科技公司成為目標？

專攻5G技術的中國公司，比如華為、中興（ZTE）和海能達（Hytera）等，在澳大利亞、美國、日本、印度和加拿大等國都已經被禁止參與網絡設備安裝。

英國政府亦已下令，在2027年之前移除由華為安裝的5G網絡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華為在很多國家都已被禁止參與5G網絡建設。

美國和荷蘭政府則正限制相關半導體技術出口至中國，因為擔憂中國的超級計算機和人工智能（AI）技術發展會帶來安全問題。

英國和澳大利亞政府已下令中國製造的保安攝像頭從敏感地點移除。

禁令的背後是什麼？

各政府擔心，中國公司在外國網絡中安裝的5G設備包括一些「後門」，可以將數據傳輸回北京。

通過像海康威視（Hikvision）這樣的公司，中國目前是世界上最大的保安攝像頭生產地。有人認為這些產品可能暗中將情報傳送給中國。

有專家指出，西方國家在全世界建造電話網絡的時候就曾加入過後門訪問渠道，於是很難相信中國不會做同樣的事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞和英國都在敏感地點移除中國製造的攝像頭。

網絡安全公司ESET的全全球安全顧問傑克·摩爾（Jake Moore）說，並沒有確鑿證據指，中國正利用其科技企業進行間諜活動。

但是，他說：「現在有擔憂認為，像華為和TikTok等公司已經大到可以大規模的盜取數據並危害國家安全。」

「各政府現在採取預防手段而不是再晚一些，是正確的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 拜登政府擔心TikTok用戶數據可能落入中國政府手中，要求其母公司從美國業務當中撤資，否則將面臨禁令。

中國就西方的禁令說了什麼？

中國外交部形容對TikTok和其他科技公司的禁令是「政治表演」，稱美國是「一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓別國企業。」

TikTok堅稱，它收集的數據不比其他社交媒體應用多，並且是獨立於政府之外。

圖像來源，Getty Images

2022年，該公司承認其在中國境內的部分員工可以訪問在歐洲收集到的用戶數據，但是表示，他們正在致力於尋找方法將這些信息保留在歐洲。

它還表示，美國的用戶數據如今是通過美國的服務器進行處理，並不會傳到中國。

在周受資的美國國會聽證之後，中國外交部發言人毛寧在周五的記者會向路透社表示：「美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全。」

她引述美國國會議員指，尋求禁止TikTok是「仇外的政治迫害」，要求美方「尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業」。

中國商務部發言人束玨婷則在周五表示，美國要求強制出售TikTok美國資產的表態，是「無視產品和服務本身，僅從外國投資者的身份出發」，將「嚴重影響」中國和全球投資者赴美投資的信心。