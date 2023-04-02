中國貸款給非洲：世界銀行行長表擔憂並呼籲「更透明」
世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）告訴BBC，他對中國向非洲發展中經濟體提供的一些貸款感到擔憂。
他表示，這些條款和條件需要「更加透明」。
包括加納和贊比亞在內的非洲國家，目前正在努力償還對北京的債務。
中國表示，有關貸款是在國際規則範圍內進行的。
發展中國家經常從其他國家或多邊機構借貸，以資助其基礎設施、教育和農業等。
借款多數以美元或歐元做單位，但去年美國和其他主要經濟體急速加息，讓償還貸款變得更貴。
這對發展中經濟體而言尤其困難，因為他們的本國貨幣相對價值下降，更難找到所需的額外資金。
馬爾帕斯形容，這是一個「雙重打擊，它意味著（經濟）增長將會放緩」。
美中競爭
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周出訪非洲三個國家，主要就是為了應對相關挑戰，並對坦桑尼亞和加納的財政支持作出巨大承諾。
美中兩國在非洲爭奪影響力，競爭日益激烈。非洲大陸擁有豐富天然資源，包括對電動車電池至關重要的金屬鎳。
她在加納首都阿克拉（Accra）發言時表示，「美國想的不是我們能為非洲伙伴做什麼，而是我們能與非洲伙伴一起做什麼。」
賀錦麗訪問坦桑尼亞一個新建的鎳加工設施時說，該項目將在2026年前供應美國和其他市場，它將「有助解決氣候危機，建立有彈性的全球供應鏈，並創造新的產業和就業機會」。
對於這種合作方式，世界銀行行長馬爾帕斯表示肯定，他說世界上兩個最大經濟體的競爭「應該對發展中國家是健康的」，因為它提供了不同選擇。
「我強烈鼓勵的是，他們的合同要透明。這一直是個問題；如果你寫了一份合同，但說『不要給別人看』，那就是一個減分項。所以要避免這種情況。」
他還警告說：「對於非洲的政府來說，他們不應該提供抵押品作為貸款的誘因，因為它綁住了幾代人。這在中國已經發生了。」
近年來，中國已成為借錢給發展中經濟體的最大貸款來源之一。基爾世界經濟研究所（IfW, Kiel Institute for the World Economy）一項新研究顯示，在全球範圍內，中國在2016年至2021年間向22個國家提供了1850億美元（1500億英鎊）的援助。
有說法指中國利用金融援助剝削其他國家，北京予以反駁。
外交部發言人毛寧上周在例行記者會上表示，中國「尊重有關國家意願，從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利」。
馬爾帕斯指出，這些問題並非中國融資獨有，但情況正在改善。
「如果你想想西方貸款的歷史，有時它並不是為了（獲貸款）國家的人民的全部利益。即使是世界銀行的貸款，也不總是為了一個國家的最佳利益。」
「所以我們正在努力做的、每個人都應該努力做的，是提高貸款的質量。」
「其中一個方法是拆分貸款，就是如果有個投資項目，比如你在建造一列火車，就要描述這個項目和成本將是什麼，然後分別安排融資。假如你把它們捆綁在一起，就很難知道，我是在火車上還是在融資上取得好的協議。」
糧食和能源問題
這位即將離任的世界銀行行長還擔心，受烏克蘭戰爭影響，糧食、化肥和能源價格上漲，正在消耗較貧窮國家的政府預算。可幸的是，價格上漲現在開始緩解。
「眼前危機已經過去，但留下問題是，各國沒有使用足夠的肥料，導致土壤變得貧瘠。所以，預計明年產量將低於正常水平。」
「一個剛好維持生計的農民，她沒有得到化肥，現在她的土地沒有那麼高的產量，那怎麼為家庭和社區提供食物呢？這就是眼前的大問題。我們要做的是直接用化肥和糧食來幫助各國。」
世界銀行擔心上述挑戰將進一步推高貧窮率。受新冠疫情影響，全球極端貧窮人口比率從8.4%升至9.3%，是有史以來首次上升，這意味著大量人每天的生活費不到1.9美元。
世界銀行即將在華盛頓與國際貨幣基金組織（IMF）舉行春季聯席會議，希望籌集更多資金解決當前的難題。
「目標已經有了，」馬爾帕斯說。「但需求比流入的資金量要大得多。」