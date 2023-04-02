中國貸款給非洲：世界銀行行長表擔憂並呼籲「更透明」

1 小时前

圖像來源，Anadolu / Getty 圖像加註文字， 世界銀行行長馬爾帕斯日前在尼亞美宣傳以教育作為經濟發展的工具。

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）告訴BBC，他對中國向非洲發展中經濟體提供的一些貸款感到擔憂。

他表示，這些條款和條件需要「更加透明」。

包括加納和贊比亞在內的非洲國家，目前正在努力償還對北京的債務。

中國表示，有關貸款是在國際規則範圍內進行的。

發展中國家經常從其他國家或多邊機構借貸，以資助其基礎設施、教育和農業等。

借款多數以美元或歐元做單位，但去年美國和其他主要經濟體急速加息，讓償還貸款變得更貴。

這對發展中經濟體而言尤其困難，因為他們的本國貨幣相對價值下降，更難找到所需的額外資金。

馬爾帕斯形容，這是一個「雙重打擊，它意味著（經濟）增長將會放緩」。

美中競爭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國副總統賀錦麗出訪加納首都阿克拉，受到副總統馬哈穆杜巴烏米亞的熱烈歡迎，她正尋求加強與該國的經濟聯繫。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周出訪非洲三個國家，主要就是為了應對相關挑戰，並對坦桑尼亞和加納的財政支持作出巨大承諾。

美中兩國在非洲爭奪影響力，競爭日益激烈。非洲大陸擁有豐富天然資源，包括對電動車電池至關重要的金屬鎳。

她在加納首都阿克拉（Accra）發言時表示，「美國想的不是我們能為非洲伙伴做什麼，而是我們能與非洲伙伴一起做什麼。」

賀錦麗訪問坦桑尼亞一個新建的鎳加工設施時說，該項目將在2026年前供應美國和其他市場，它將「有助解決氣候危機，建立有彈性的全球供應鏈，並創造新的產業和就業機會」。

對於這種合作方式，世界銀行行長馬爾帕斯表示肯定，他說世界上兩個最大經濟體的競爭「應該對發展中國家是健康的」，因為它提供了不同選擇。

「我強烈鼓勵的是，他們的合同要透明。這一直是個問題；如果你寫了一份合同，但說『不要給別人看』，那就是一個減分項。所以要避免這種情況。」

他還警告說：「對於非洲的政府來說，他們不應該提供抵押品作為貸款的誘因，因為它綁住了幾代人。這在中國已經發生了。」

近年來，中國已成為借錢給發展中經濟體的最大貸款來源之一。基爾世界經濟研究所（IfW, Kiel Institute for the World Economy）一項新研究顯示，在全球範圍內，中國在2016年至2021年間向22個國家提供了1850億美元（1500億英鎊）的援助。

有說法指中國利用金融援助剝削其他國家，北京予以反駁。

外交部發言人毛寧上周在例行記者會上表示，中國「尊重有關國家意願，從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利」。

馬爾帕斯指出，這些問題並非中國融資獨有，但情況正在改善。

「如果你想想西方貸款的歷史，有時它並不是為了（獲貸款）國家的人民的全部利益。即使是世界銀行的貸款，也不總是為了一個國家的最佳利益。」

「所以我們正在努力做的、每個人都應該努力做的，是提高貸款的質量。」

「其中一個方法是拆分貸款，就是如果有個投資項目，比如你在建造一列火車，就要描述這個項目和成本將是什麼，然後分別安排融資。假如你把它們捆綁在一起，就很難知道，我是在火車上還是在融資上取得好的協議。」

糧食和能源問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加納財政部長財政部長阿塔（Ken Ofori-Atta）上月前往北京，就債務償還重組問題進行會談。 去年12月，該國還從國際貨幣基金組織獲得了30億美元。

這位即將離任的世界銀行行長還擔心，受烏克蘭戰爭影響，糧食、化肥和能源價格上漲，正在消耗較貧窮國家的政府預算。可幸的是，價格上漲現在開始緩解。

「眼前危機已經過去，但留下問題是，各國沒有使用足夠的肥料，導致土壤變得貧瘠。所以，預計明年產量將低於正常水平。」

「一個剛好維持生計的農民，她沒有得到化肥，現在她的土地沒有那麼高的產量，那怎麼為家庭和社區提供食物呢？這就是眼前的大問題。我們要做的是直接用化肥和糧食來幫助各國。」

世界銀行擔心上述挑戰將進一步推高貧窮率。受新冠疫情影響，全球極端貧窮人口比率從8.4%升至9.3%，是有史以來首次上升，這意味著大量人每天的生活費不到1.9美元。

世界銀行即將在華盛頓與國際貨幣基金組織（IMF）舉行春季聯席會議，希望籌集更多資金解決當前的難題。