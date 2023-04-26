中國和美國在南美的鋰礦之爭

塞西莉亞·巴里亞（Cecilia Barria）

BBC國際部

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鋰被稱為白色黃金，中國公司多年來遍尋全球，特別是在拉丁美洲，那裏聚集世界上最大的鋰儲備。

世界上一半以上的鋰儲量位於阿根廷、玻利維亞和智利，這三個國家已經引起了其他政府和投資者的興趣。

鋰是用於製造電動汽車電池的關鍵金屬，像中國和美國這樣的國家，正在努力確保鋰的供應，越來越多的參與者正在湧入這個日益擴張的市場。

「主要大國正在爭奪能源轉型所需的礦物，拉丁美洲是它們的主要戰場。」威爾遜中心拉丁美洲項目主任本傑明·格丹（Benjamin Gedan）告訴BBC。

「美國來晚了，華盛頓顯然對中國的先發優勢感到擔憂，」他補充說。

鋰被稱為白色黃金，中國公司多年來遍尋全球，特別是在拉丁美洲，那裏聚集世界上最大的鋰儲備。

根據美國地質勘探局的數據，玻利維亞的探明儲量居於首位，約為2100萬噸，其次是阿根廷（1930萬噸）和智利（960萬噸）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鋰在電池生產中至關重要。

而墨西哥，儘管只有170萬噸（排名第九），但已經入局了北美市場，不僅因為它在地理上靠近美國和加拿大，而且那里正在成為電動汽車的生產中心（特別是特斯拉和寶馬等汽車巨頭最近宣佈將在那裏建立工廠）。

智利的計劃

智利是僅次於澳大利亞的世界第二大鋰生產國。

到目前為止，開採資源一直掌握在私人公司手中，但智利總統加布裏埃爾·鮑立克（Gabriel Boric）提出的一項新計劃希望改變這種商業模式，將鋰的利潤留在國內。

從鋰等礦物中賺得的大部分利潤，並不來自於開採原始資源，而是來自於在供應鏈的後期增值——例如，使用鋰來製造車用電池。

智利總統希望建立公私合營的企業，促進技術發展，以將智利納入這個蓬勃發展的供應鏈中。

但這將是一個相當困難的挑戰，因為世界上不少國家都在試圖從中分一杯羹。

「惡意行為」

美國南方司令部司令勞拉·理查森將軍（Laura Richardson）3月在眾議院軍事委員會的一次演講中警告說，中國「繼續擴大其在拉丁美洲和加勒比地區的經濟、外交、技術、信息和軍事影響」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 勞拉·理查森將軍稱她憂心於中國在南美的「惡意行為」

她說，「這個地區資源豐富，我擔心對手的惡意行為，他們正在利用它，假裝在投資，而實際上他們則在開採。」

談到南美的「鋰三角」——由阿根廷、玻利維亞和智利組成，她說，中國在鋰資源的爭奪上非常進取且有進攻性。

中國怎麼說？

正如美國和其他國家一樣，中國也在尋求確保自身的能源獨立，中國為此凖備數年盯著那些在全球貿易中奇貨可居的礦物，包括鋰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在習近平治下，中國正在大舉投資南美鋰礦。

中國自然資源部部長王光亞在1月初接受新華社採訪時說，中國的一些重要礦產資源對外依存度很高，一旦國際形勢發生變化，肯定會影響經濟安全甚至國家安全。

中國政府在2016年公布的《國家礦產資源規劃》中列入了24種戰略礦產，其中包括鐵、銅、鋁、金、鎳、鈷、鋰和稀土等金屬，此外還有石油、天然氣、頁岩氣和煤炭等傳統能源資源。

該計劃指出，礦產是「保障國家經濟安全、國防安全和發展戰略性新興產業」的關鍵。

中國投資急劇增加

在中國公司巨額投資南美礦產的同時，南美「鋰三角」的三個國家打算利用中國公司的技術和資本來促進當地的工業發展。

僅在今年前三個月，中國公司就簽署了數個雄心勃勃的投資協議，遍及玻利維亞、阿根廷和智利。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國女工在生產線上測試鋰電池產品的電源連接。

據智庫大西洋理事會（Atlantic Council ）稱，在玻利維亞，中國公司寧德時代、廣東邦普和洛陽欒川鉬業已經承諾在波托西省和奧魯羅省的鋰礦項目中投入近10億美元。

在阿根廷，奇瑞汽車將投資約4億美元，在羅薩里奧建設一個生產電動汽車的工廠。

而在智利，青山控股集團、瑞普能源公司、瑞浦蘭均能源和麥田能源等中國企業已經承諾在安托法加斯塔市投資建設一個鋰產業園，具體金額尚不清楚。

阿根廷和中國在鋰礦方面的商業合作同樣越來越密切，僅在2022年就宣佈在薩爾塔、卡塔馬卡和胡胡伊地區至少有九個投資項目。

巨頭之間的技術和地緣政治競爭

智庫大西洋理事會阿德里安娜·阿爾斯特拉美中心副主任張佩佩（Pepe Zhang ）稱，「美國正在積極尋求加強其在關鍵礦產和綠色技術的全球供應鏈中的地位」。

這意味著「鋰被證明是美國和中國之間技術和地緣政治競爭中一個越來越關鍵的領域」，他告訴BBC。

而中國已經狠狠地踩下了油門。

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張佩佩估計，今年對於中國在南美的礦產投資來說將是一個重要的年份。

預測表明，今年已承諾的14億美元將超過2021年和2020年的11億美元的投資。

「僅在1月份，我們就看到三家中國公司承諾在玻利維亞投資10億美元，」張佩佩說。

「國家安全」因素

由於戰略原因，美國白宮也明確表示，將確保礦產供應鏈作為其優先事項之一。

拜登政府在去年的一份聲明中說：「關鍵礦產是許多現代技術的基石，對我們的國家安全和經濟繁榮至關重要」。

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鋰、鈷和稀土等礦物，用於從計算機到家用電器的一系列產品，更是電池和電動汽車、風力渦輪機，以及太陽能電池板等技術的關鍵組成部分。

聲明中稱，全球試圖在向清潔能源過渡，在未來幾十年內將對這些關鍵礦物的需求激增400%至600%。

而且美國總統拜登還補充稱，對於鋰和石墨等礦物，「需求將增加得更多，最高可達4000%」。

華盛頓和北京之間的拉鋸戰

「中國有一個優勢，因為北京願意在拉丁美洲投資電池生產，」格丹認為。

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同時，「美國主要關注的是為美國公司獲取原材料，以發展（自己的）綠色技術。」

面對這種兩難境地，拉美國家很可能認為中國的提議比出口其附加值極低的原材料更具吸引力。