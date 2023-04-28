中國跨境交易中人民幣使用率首次超過美元 離挑戰「美元霸權」有多遠？

6 小时前

圖像來源，Reuters

中國外匯管理局近期公布， 在今年3月的中國跨境收支中，用人民幣交易的佔比達到48%，用美元的佔比47%，這是人民幣首次在該國跨境交易中的使用率超過美元。

2009年7月，中國政府在廣州、深圳等城市開展跨境貿易人民幣結算試點，標誌著人民幣國際化的開端。當時，人民幣在中國跨境收支中佔比接近於零，美元的佔比則為83%。

近年來，越來越多的國家與中國達成協議，在雙邊貿易中用人民幣進行結算。尤其是去年以來美聯儲大幅加息，使這一進程加速。

但從全球各國的儲備貨幣來看，人民幣份額依然較少，低於歐元、日元等，與中國的經濟體量不符。

原因

背後的重要原因是，中國政府的推波助瀾，把人民幣雙邊結算作為重要的外交成果。

比如，3月29日，中國和巴西宣佈達成新的協議——雙方貿易以本國貨幣結算，不再使用美元作為中介。

巴西總統盧拉在隨後訪華時表示：「我每到晚上都會問自己，為什麼這些國家都必須要以美元作為結算方式，為什麼不能用自己國家的貨幣作為國際結算貨幣？這到底是誰決定的？為什麼不是人民幣？為什麼不是巴西雷亞爾？我知道大家比較不習慣，因為大家長久以來使用美元已經成了一個習慣，但我想，21世紀我們應該可以做一點非常不一樣的事情。」

再比如，4月26日，阿根廷政府宣佈將使用人民幣替代美元，來支付從中國進口的商品。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 面對制裁，俄羅斯銀行不得不繞道通過諸如中國這樣的沒有制裁俄羅斯的國家進行國際支付活動

還有，俄羅斯、伊朗等因為美國制裁，而被迫使用人民幣結算的國家。

俄烏戰爭後，美國的金融制裁使俄羅斯公司無法通過國際資金清算系統（SWIFT）結算，不得不通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。根據俄羅斯公布的消息，人民幣在俄外匯交易總量中所佔份額達到近40%，而在戰前，人民幣只佔0.32%。

還有一些國家，由於在中國的「一帶一路」倡議下，與中國合作建設大量基礎設施項目，這些項目的融資大多由中國提供，因此創造了大量以人民幣計價的資產。比如，4月中旬，孟加拉國和俄羅斯商定同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項。

差距

不過，從全球金融體系中看人民幣的國際化程度，則弱得多。

目前，人民幣是第五大國際儲備貨幣、第五大支付貨幣。

根據國際貨幣基金組織（IMF）公布的數據，截至去年底，美元在全球外匯儲備中佔比為58%，之後依次是歐元（20%）、日元（5.5%）、英鎊（4.9%），人民幣只能排到第五，佔比為2.7%。

即便像巴西這樣人民幣佔其儲備貨幣比例達到第二多的國家，也僅有5.37%，不及美元的80.42%。

相比儲備功能，在支付功能上，人民幣則差不多，依然排到第五。根據SWIFT數據顯示，今年2月人民幣國際支付份額為2.19%，落後於美元（41%）、歐元（36%）、英鎊（6.58%）、日元（2.98%）。

石油美元

「美元體系是當代美國全球霸權的核心，也是美國與以往帝國最大的不同，」在此前召開的第二屆中美政經論壇上，吉林大學經濟學院教授李曉發言表示。 他說， 這種體系下美國不通過領土控制，而是通過發達的具有廣度與深度的金融市場建構了一個全球性的資源控制體系。實際上，美國一切內外政策的核心都是在維護這個美元體系的順利運轉，這是美國的核心利益。

美元之所以是世界儲備貨幣，主要原因之一是它在二戰結束以來的全球石油貿易中佔主導地位。石油美元體系確保了美國在國際金融中的老大地位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）在杭州G20峰會。

中國也在試圖用人民幣結算能源貿易。比如在與沙特的貿易中，中國是沙特能源產品的大買家，後者石油出口的27%和化學品出口的25%都流向中國；但中國從沙特進口的95%都集中在石油和化學品。

今年3月《華爾街日報》援引知情人士稱，沙特正考慮對華銷售石油部分用人民幣替代美元結算。值得注意的是，多年來每逢美國和沙特關係遇冷，都會有類似消息放出，但都沒有進一步動作。

「石油美元」關乎美國戰略利益，沙特又是美國武器的最大買家，戰略和安全上與美國關係極深，因此推動人民幣結算，難度將非常大。