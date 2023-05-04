美聯儲連續第十次加息 外界預期本輪加息終點臨近

2023年5月4日上午9点02分

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美聯儲主席鮑威爾

本周三，美聯儲宣佈加息25個基點，即上升0.25%。去年3月以來，美聯儲終結了維持四年的零利率時代，開啟加息通道，並且在超過一年的時間內連續加息，此次加息後美國聯邦基金利率提高到5.00%—5.25%的區間，為2007年以來的新高。

美聯儲在5月議息會議聲明中刪掉了上次聲明中出現的一句話，「委員會預計一些額外的政策緊縮可能是合適的」。市場普遍據此預計美聯儲將在6月議息會議上暫停加息。

此次加息後，主要股市反應並不大，美股小幅收跌，香港、中國A股則小幅上漲。主要原因是，本次加息幅度符合市場預期，而且加息後已達到此前美聯儲官員給出2023年的終端利率區，因此市場預期超過一年的加息通道將告一段落。

5月1日，摩根大通宣佈收購已倒閉的第一共和國銀行的絕大部分資產。這是美國兩個月內倒閉的第三家大型銀行。市場期待美聯儲放慢加息，以應對銀行業面臨的壓力。

為什麼連續十次加息？

加息的「息」指美國聯邦基金利率，簡而言之，該利率是美國銀行和銀行之間互相借錢時的利率。

加息就是升高這一利率，那麼銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，貸款的需求會相應減少，由此可以減少貨幣供給量，市場上流動的錢少了，就可以降低通脹，給經濟降溫。

反之，如果降息，銀行放貸的利率就會降低，借錢成本更低，將刺激企業和個人貸款，更多錢注入經濟，整體經濟得到刺激，更加活躍。

美聯儲通過調節這一利率來達到一個目的——保持美國最大限度的就業和物價穩定。在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，降低通脹，防止經濟過熱。

從控制通脹角度看，美國CPI增幅已從2022年6月9.1%的高點，回落至今年3月的5%。

加息和降息的週期通常很久，過去15年來經歷四次調整：

降息——美國在2008年金融危機中受到重創，美聯儲為了增加貨幣供應，提振經濟，當時一度降息至0-0.25%。這一超低利率維持了七年。

加息——2015年底美聯儲開始一輪長達三年的加息通道，連續加息九次。

降息——新冠疫情爆發後，美聯儲在2020年3月緊急降息，一次性降至0-0.25%，利率又回到2008年底的零利率時代，並維持四年。

加息——2022年3月開始連續加息，以控制住美國40年來最嚴重的通貨膨脹。截至目前本輪調整共連續加息十次，從最初的零利率加到目前的5-5.25%。

各界還開始討論，美聯儲會在何時開始降息？

在周三議息會議後的記者會上，美聯儲主席鮑威爾表示，現在降息是不合適的。他認為，通脹會下降，只是速度不會很快，下降需要時間。

「如果這個預測大體上是正確的，那麼降息是不合適的，我們不會降息。」他進一步表示，如果需求進一步減弱，勞動力市場出現更多的軟化跡象，才可能會考慮降息。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 總部位於加州的硅谷銀行在1983年成立。

銀行業倒閉與加息

在過去兩個月，美國三家大型銀行連續倒閉：硅谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行。它們的存款規模分別為1750億美元、1100億美元、1039億美元。

它們面臨的壓力主要源於自身風控不善，但與美聯儲加息也不無關係。

以硅谷銀行為例，新冠疫情爆發後，居家辦公娛樂刺激了科技熱潮，再加上美聯儲降息「放水」，以科技企業為客戶的硅谷銀行突然吸納了數以百億的存款，並將大部份資金投資於美國政府長期債券。

當時市場利率接近零，即使美國政府長期債券只支付數個百分點利息，銀行仍有利可圖。

不過，美聯儲為壓抑通脹展開激進的加息行動，利率在過去一年間上調至4.75%。較高的借貸成本削弱了科技股勢頭，科技企業的估值下降，仰賴科技業的硅谷銀行也受影響。

同一時間，加息環境下債券回報率下降，讓持有大量長久期美債的硅谷銀行虧損慘重。

「自3月初以來，（銀行業）的狀況已經廣泛改善，美國銀行系統是健全且有彈性的。」鮑威爾表示，他還稱三家處於壓力中心的銀行，現在都得到解決，儲戶得到保護，

「硅谷銀行的擠兌與歷史上銀行擠兌的速度不相符。而這現在需要以某種方式反映在監管和監督中。」鮑威爾稱，需要加強對這種規模銀行的監督和監管。而具體到更為細節的措施方案，鮑威爾表示，美聯儲負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）將真正帶頭來設計這些。

圖像來源，EPA

美聯儲加息的影響

鑒於美元的全球影響力，美聯儲加息，通常意味著西方市場不得不跟進加息，比如歐盟、澳大利亞，再到香港。

5月4日，香港金管局就宣佈跟隨美聯儲加息步伐，將基本利率上調25個基點，到5.5%。

對於美國和香港等經濟體的居民而言，加息帶來最直接的痛感就是房貸壓力的上漲。過去一年，香港樓市承受利率上漲的壓力，降幅不小。

另外，中國在疫情封控放開後，經濟開啟復蘇進程，在全球加息的大環境中，中國政府很難通過降低利率來刺激疲軟的國內經濟——如果中國在其他主要經濟體加息之時，開始進一步放鬆貨幣政策以支撐受疫情打擊的經濟，那麼中國將面臨人民幣貶值和資本外流的風險。

美聯儲加息後，意味著美元有更高的利息回報和金融資產回報，這會導致新興市場的國際資金，回頭流入美國市場，以追求更高的回報。