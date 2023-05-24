ChatGPT產業：中國會在人工智能賽道上超越美國嗎

蔡亦偉，梁艷婷

BBC記者

42 分钟前

圖像來源，Getty Images

人工智能已經成為一個足夠令人擔憂的問題，以至於在上周末的七國集團峰會上，它被列入了本已排得滿滿的議程。

對人工智能有害影響的擔憂盛行之際，美國正試圖限制中國獲得重要技術。

目前，美國似乎在人工智能競賽中暫時領先。現在對中國半導體出口的限制已經可能阻礙中國的技術進步。

但分析人士指出，中國可能會趕上來，因為人工智能的解決方案需要數年時間才能完善。政策諮詢公司Trivium中國科技政策研究主管凱娜（Kendra Schaefer）接受BBC採訪時表示，中國互聯網公司「可以說比美國互聯網公司更先進，這取決於你如何衡量進步」。

但她也表示，中國「製造高端設備和零部件的能力估計落後全球領先者10到15年」。

硅谷因素

美國最大的優勢是硅谷，這裏可以說是世界上最頂級創業公司熱點地區。它是谷歌、蘋果和英特爾等科技巨頭的誕生地，它們幫助塑造了現代生活。

香港科技大學人工智能研究中心主任馮雁表示，獨特的研究文化幫助了美國的創新者。

馮雁表示，研究人員往往花費數年時間來改進一項技術，而不考慮產品。

例如，OpenAI作為一家非營利公司運營了多年，它研究了變形金剛的機器學習模型，最終為ChatGPT賦能。

「這種環境在大多數中國企業中從未存在過。他們只有在看到這種（技術）流行之後，才會構建深度學習系統或大型語言模型，」她補充，「這是對中國人工智能的一個根本性挑戰。」

美國投資者也一直支持該國的研究。2019年，微軟表示向OpenAI投資10億美元。

微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）表示：「人工智能是我們這個時代最具變革性的技術之一，有可能幫助解決世界上許多最緊迫的挑戰。」

中國的優勢

中國還受益於更大的消費基礎。它是世界上人口第二多的國家，擁有大約14億人口。

投資公司Race Capital的合伙人楊珮珊表示，中國的互聯網行業也在蓬勃發展。

例如，這個國家幾乎每個人都使用超級應用微信。從發送短信到預約醫生和報稅，它幾乎被用於所有事情。

因此，有大量的信息可以用來改進產品。楊珮珊說：「人工智能模型的好壞取決於它可以掌握的數據。」

「不管好壞，中國在隱私方面的規定少得多，（與美國相比）數據多得多。例如，到處都有面部識別監控系統，」她說，「想象一下，這對人工智能生成圖像多麼有用。」

李開復在他的《人工智能超級力量：中國、硅谷和新世界秩序》一書中指出，雖然中國的科技界似乎落後於美國，但其軟件工程師具有優勢。

「在他們生活的世界裏，速度至關重要，抄襲是一種被認可的做法，競爭對手會不惜一切代價贏得一個新市場。」李開復寫道。他是中國互聯網行業的知名人物，曾任谷歌中國總裁。

「這種混亂的環境與硅谷形成了鮮明對比，在硅谷，抄襲是可恥的，許多公司被允許靠一個原創想法或幸運的突破來發展。」

中國的山寨時代有自身的問題，包括知識產權方面的嚴重問題。李開復寫道，它也造就了一代吃苦耐勞、敏捷、隨時凖備競爭的企業家。

馮雁表示，自上世紀80年代以來，中國一直致力於發展經濟，過去主要靠製造業，現在轉向了科技驅動。

「過去10年，我們看到中國消費領域的互聯網公司和高端設計領域推出了更多創新。」她說。

中國能趕上嗎？

雖然中國科技公司擁有確定的獨特優勢，但北京威權主義的全面影響也讓人感到難以預測。

例如，有人質疑審查制度是否會影響中國人工智能聊天機器人的發展。他們能回答關於領導人習近平的敏感問題嗎？

「我不認為在中國會有人首先在百度或Ernie（文心一言）上提出有爭議的問題，他們知道這是要經過審查的，」楊珮珊說，「敏感話題只是（聊天機器人）很小一部分用途，它們只是得到了更多的媒體關注。」

更大的擔憂是，美國試圖限制中國獲得專業技術，可能會阻礙中國人工智能產業。

高性能計算機芯片或半導體現在是中美緊張關係的根源。它們被用於包括筆記本電腦和智能手機在內的日常產品中，也可能用於軍事。它們對人工智能學習所需的硬件也非常重要。

馮雁稱，英偉達等美國公司目前在開發人工智能芯片方面處於領先地位，考慮到出口限制，「幾乎沒有（中國）公司能與ChatGPT競爭」。

雖然這將打擊中國的高科技產業，如尖端人工智能，但不會影響手機和筆記本電腦等消費技術製造。凱娜表示，這是因為「出口管制旨在阻止中國開發用於軍事的先進人工智能」。

馮雁表示，要克服這一點，中國需要自己的硅谷——一種吸引不同背景人才的研究文化。

「到目前為止，它（中國）既依賴國內人才，也依賴有中國血統的海外人才。同質化的文化思維是有局限的。」她說。

中國政府一直試圖通過其「大基金」（政府主導的「國家集成電路產業投資基金」）來縮小差距，該基金向芯片企業提供巨大誘因。

但它也加強了對該行業的控制。今年3月，趙偉國成為最新一位被當局指控腐敗的科技大亨。

中國政府對某些行業的關注可能會帶來財政激勵和放鬆繁文縟節，但這也可能意味著更嚴格的審查，以及更多的恐懼和不確定性。

「趙偉國被捕給其他國有企業傳遞了一個信息：不要亂用國家資金，尤其是在芯片領域，」凱娜表示，「現在是推進這項工作的時候了。」