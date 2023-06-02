台美簽署21世紀貿易倡議 北京稱美對台「敲骨吸髓」

44 分钟前

圖像來源，Bi-khim Hsiao 圖像加註文字， 台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在AIT總部簽署首批協定。

台灣行政院周四（6月1日）公布，與美國簽訂《台美21世紀貿易倡議》首批協定。台灣方面稱，這是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判所達成的階段性成果。

北京方面則立即表示，一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，希望美國停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

倡議到底有什麼成果

圖像來源，Bi-khim Hsiao

台灣行政院透露，簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標凖、國營事業、非市場政策與做法。

行政院經貿談判辦公室則透露了預期雙方未來的談判的11項議題的更多細節。比如，在貿易便捷化方面，雙方將商議加速海關通關程序、電子支付等議題。

台灣總統蔡英文稱，在未來陸續完成談判後，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多的發展機會，也有助於台灣的經濟與產業更順利進軍國際市場。

台灣國家發展委員會稱，簽署協定能促進台美協調合作、打造公平環境，有助吸引外商投資和增進貿易機會。

美國貿易代表辦公室發言人山姆·米歇爾（Sam Michel）表示：「我們感謝台灣伙伴幫助我們達成這一重要里程碑，並期待即將展開的有關更多貿易領域的談判。」

從目前公布的內容看，該倡議並未改變台美之間的商品關稅，未來談判重點也沒有貿易協定通常會涉及的市場准入商品類別等項目。大多已完成和將要展開的談判內容主要涉及貿易便利化措施、法律對接和勞工、環境保護事項。但也有支持者對媒體指出，它有助於強化台灣與美國之間的經濟紐帶，並開放更多美國的產品出口至台灣，還能減少美國企業向台灣出口產品的繁文縟節。

圖像來源，Getty Images

中國激烈回應

對於這份協定，中國外交部發言人毛寧周四就曾警告台灣和美國。

毛寧稱，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。她稱，美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，也違背美方自己做出的僅同台灣保持非官方關係承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。

「美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與中國台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向"台獨"分裂勢力發出任何錯誤信號。」毛寧說。