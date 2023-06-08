字節跳動前高層稱中共黨委調閲香港用戶數據 TikTok反駁一切指控

彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）

BBC商業事務記者

47 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， TikTok稱其擁有1.5億美國用戶。

字節跳動（TikTok 母公司）被指控允許中國共產黨（CCP）成員獲取香港民權人士和示威者的用戶數據。

前字節跳動高管虞英濤（Yintao Yu，音譯）在美國法庭提交的文件中聲稱，在Tiktok上傳「與示威活動相關內容」的用戶也將被該公司識別和監控。

虞英濤又說，一些中共高層官員還能夠調閲美國TikTok用戶的數據。字節跳動發言人否認了這些指控，稱其為「毫無根據」。

這些指控出現在本周由虞英濤在舊金山高級法院提交的訴訟中。

虞英濤在文件中聲稱，中共在該公司內設有一個委員會，能取得「超級用戶」認證，又被稱為所謂「上帝認證」，可以檢視「字節跳動」搜集的所有數據。

他說，這些中共黨委都不是字節跳動員工，但能在該公司在北京的辦公室走動。

虞英濤表示，這是公司高管都知曉的情況。他在2017年8月至2018年期間擔任字節跳動在美國的工程主管。

圖像來源，Getty Images

他的訴訟文件說，2018年後，中共委員會成員可以使用他們的「上帝憑證」來「確定和追蹤香港抗議者、民權活動家和支持抗議者」。

2014年，香港爆發了大規模抗議活動，即所謂的「雨傘運動」，人們要求有權投票選出自己的特首。此後，抗議人士開始進行了一系列較小規模的示威抗議。2019年，「反修例」運動的抗議活動達到高峰。但之後，北京催生嚴厲的《香港國安法》鎮壓，使香港公開的抗議行動幾乎絕跡。

TikTok反駁

當BBC聯繫字節跳動時，一位發言人否認了指控：「我們堅決否認這份控訴，毫無根據的指控和主張。」

該公司發言人還表示，虞英濤在該公司工作不到一年，並且在此期間曾參與一個現已停用的應用程序Flipagram：「令人奇怪的是，他在Flipagram的工作於2018年7月被終止後的五年裏，從未提出過這些指控。他的行為顯然是為了引起媒體的關注。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周受資和妻子高偉晏（Vivian Kao）在2022年出席美國紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的年度慈善晚會資料照片。

虞英濤的指控出現在TikTok在全球面臨嚴格審查的時候。

今年3月，TikTok首席執行官周受資在美國國會聽證會上接受了長達四個半小時的質詢。

周受資在聽證會上接受了美國民主黨和共和黨議員的質問，內容涉及該應用程序的數據安全和隱私問題，以及該公司與北京的關聯。

TikTok的一位發言人隨後表示，這些議員是在「做表面文章」。

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今年5月，蒙大拿州成為第一個通過一項全面禁止這家中國所有的影音分享平台的美國州。該禁令將於2024年1月生效。該禁令使得應用商店不得提供TikTok，但不禁止已經擁有TikTok的用戶繼續使用TikTok。

TikTok已經起訴蒙大拿州，稱禁令與美國的言論自由權利相衝突。人口剛剛超過一百萬的蒙大拿州去年12月已經禁止政府設備裝載TikTok。