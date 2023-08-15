烏克蘭戰爭：盧布兌美元跌破100大關 創16個月新低

23 分钟前

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俄羅斯貨幣盧布兌美元匯率貶至16個月新低，跌破1美元兌100盧布大關。

經歷周一（8月14日）的重大跌市後，市場憧憬俄羅斯央行將加息應對，盧布兌美元周二（15日）東歐早盤稍稍回升至1美元兌96.4盧布。

盧布貶值主要原因包括俄羅斯經濟增長壓力增大，進口增速遠遠高於出口，同時用於烏克蘭站長的軍費開支增長。

自從2022年2月發動對烏克蘭的侵略戰爭以來，俄羅斯一直在遭受西方國家的制裁。戰爭爆發支出盧布匯率直線下跌，但隨後因為資本管制和石油天然氣出口而有所回升。

盧布幣值自開戰以來上下波動，但至今對美元已貶值約四分之一。

本周一早些時候，盧布兌美元匯率達到101.04:1。

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俄羅斯央行表示可能加息，但同時堅稱本國金融穩定未受到任何威脅。

俄羅斯入侵烏克蘭後，央行一度將利率從9.5%提高到20%，但不久後就開始降息。

目前的俄羅斯央行利率是8.5%，央行凖備在周二討論加息可能。

荷蘭合作銀行的簡·弗萊（Jane Foley）表示，盧布今年以來「（匯率）逐漸走低」，「這一勢頭從去年7月就開始了」。

「盧布走弱反映出俄羅斯正在弱化的（經濟）基礎，」她說，俄羅斯處於預算赤字之中，以來從中國和土耳其的進口，出口則面臨壓力。

AJ Bell的投資研究總監莫爾德（Russ Mould）則表示，俄羅斯的貿易以及整個經濟都在遭受西方制裁的打擊，「尤其是石油和天然氣」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年2月24日，俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭進行「特別軍事行動」，戰爭給世界帶來了哪些改變？

很多原本依賴俄羅斯石油天然氣的歐盟國家在烏克蘭戰爭爆發表態要停滯從俄羅斯進口，並尋找替代供應者。

2022年12月，七國集團和歐盟領導人同意設置價格上限，以限制俄羅斯石油出口利潤。這也導致了俄羅斯出口額下降。

俄羅斯關閉了向歐洲的輸氣管道，一度引起缺電的擔憂。今年1月，俄羅斯天然氣曾經最大的進口國德國宣佈不再以來俄供應的化石燃料。

「出口下跌，因此外匯流入減少，進口增加，這種狀況下即使中國也難以持有盧布。」莫爾德說。