恆大：債務纏身的中國房地產巨頭在美申請破產保護意味著什麼

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圖像來源，Reuters

中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護。

彭博社引述法庭文件稱，恆大周四（8月17日）提交的申請文件中提到香港和英屬開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。

7月，恆大獲得中國香港特區法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。美國《破產法》第15章讓企業在其它地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。

這一系列舉動可能標誌著該集團位於香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程序將就此正式確認生效。

190億美元境外債券處置

美國《華爾街日報》稱，恆大在美國申請破產保護將尋求法院批准190億美元債務重組。法院若批准這項債務重組，將使相關協議在美國具有法律約束力，並將杜絕任何可能在美國針對該計劃提出的爭議。中國恆大價值190億美元的境外債券中有很多都受美國法律管轄。

有中國網友在微博上評論稱，當年，瑞幸咖啡依靠破產保護，再經過自己的努力，如今已經是另外一番模樣。現在的恆大集團，重走瑞幸當年走過的路，是不是也有東山再起的機會？

還有網友解釋稱，美國破產法15章旨在保護正在進行重組的非美國公司免遭債權人起訴或扣押在美國的資產。

恆大曾是中國最大的房地產開發商之一。該公司於2021年出現債務違約，之後該公司已就重組事宜和債權人進行了近兩年的談判。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大財政問題2021年浮上水面時，也殃及了恆大的一些供應商。一家清潔公司的老闆不得不賣車賣房，籌集現金還債和支付員工工資。

中國房地產債務衝擊金融市場

恆大債務規模估計高達3000億美元，是全球債務最多的房地產開發商。

市場一直擔憂恆大已處於崩盤邊緣，這種崩盤會給全球金融市場造成巨大衝擊。

恆大在香港上市的股票已從2022年3月起暫停交易。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2021年9月13日，近百名情緒激動的投資者在中國恆大集團位於深圳的總部抗議，要求償還貸款和兌付金融產品。

根據香港上市公司「中國恆大」的披露，該公司在過去兩年裏累計虧損高達5819億元人民幣（約合800億美元）。

中國另一家房地產巨頭碧桂園在香港交易所公布的一份文件稱，該公司今年上半年可能出現450億至550億元人民幣（約合62億至76億美元）的虧損。

中國經濟增長放緩後，不僅面對來自其它國家的價格上漲壓力，還面對其它國家央行猛烈加息帶來的衝擊。

中國的進出口上月出現較大幅度下跌，全球需求減弱給中國疫情過後的經濟復蘇帶來巨大陰影