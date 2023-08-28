中國減半徵收印花稅、樓市「認房不認貸」 股市衝高後快速回落

50 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 中國股市衝高回落

過去這個周末，中國政府陸續發佈多項刺激措施，意在提振中國股市。

這些措施包括：證券交易印花稅減半徵收，收緊IPO（首次公開募股），限制實控股東減持，限制上市公司募資投向等；此外，針對樓市，中國住建部通知稱，允許「認房不認貸」，放鬆了限購政策。

這些措施都指向一個目的，給股市打「強心針」——今年上半年，中國在疫情防控放開後，股市一路走高，到5月初上探到3400多點，此後隨著經濟中出現的各種問題，信心下滑，股市也一路走低，8月21日下探到3074點，幾乎與十年前持平。

上述措施，集中發佈，外界都集中關注本周一中國股市的交易情況——

剛開盤，股市強力上漲，上證綜指高開5.06%、深證成指高開5.77%、創業板指早盤跳漲6.96%。房地產、證券等直接受益的板塊表現搶眼，後者幾乎開盤即漲停。

然而，僅僅維持10分鐘後，漲幅開始回落，直至收盤時，A股三大指數漲幅1%左右，成交量則達到1.1萬億元人民幣（1508億美元）。

印花稅

此次多項組合政策中，比較受關注的是印花稅減半徵收，因其可以降低投資者成本，刺激短期交易情緒上揚。

目前，中國印花稅為賣房單邊徵收，稅率為0.1%，並從2008年9月維持至今。但是從歷史上看，2000年以後四次調整印花稅，均帶來了短期交易量增加。

對於中國政府而言，證券印花稅佔財政總收入在1%左右。值得一提的事，在證券業舉足輕重的香港，也有觀點認為政府應調降印花稅，以刺激投資規模。

「認房不認貸」

對於樓市來說，重要信號是「認房不認貸」。8月25日，中國住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標凖的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施。

「認房不認貸」指的是，不管購房者有沒有貸款記錄，只要購房者證明其名下無房，其就可以按照首套房認定。此前，中國對於樓市火熱的城市限購頗多，對於那些辦理過購房貸款記錄的購房者，再購房時即便名下無房或貸款已經結清，也會被認定為有貸款記錄，則無法享受首套房貸款的優惠政策，因而需要付出更高的首付比例、房貸利率和稅費。

此舉降低了哪些曾經貸款買過房，但目前名下無房的人群的買房門檻。對於提振當前低迷的中國樓市，或有幫助。

今年6月和7月，中國100家最大房地產開發商的新房銷售量，甚至比去年封城之時還下降了30%左右。

此外，身陷困境的恆大和碧桂園，兩者負債規模分別為2.43萬億和1.43萬億元，相加約為5300億美元，大致相當於愛爾蘭的國內生產總值（GDP）。

這些因素都促進了外界唱衰中國經濟的聲音。

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中國經濟究竟如何？

官方數據顯示，一季度中國環比增長為2.2%，二季度環比增長0.8%，體現出經濟復蘇放緩的趨勢。

對於高度鏈接的全球經濟而言，這並不是好消息。過去十年，中國對全球經濟增長的貢獻率超過40%，超過美國（22%）和歐元區（9%）。

不過，中國經濟規模龐大，但其他國家在金融或貿易方面受到中國問題影響的可能性卻不大。中國多年來維持了半封閉的金融系統，這使房產抵押貸款，大部分位於國內，而非像2008年的美國。

除了房地產市場在萎縮，中國經濟疲弱的原因是多方面的，第二季度外國對華投資同比下降80%以上，出口也在以兩位數速度下降。

中國經濟幾乎靠著基礎設施投資和消費在支撐，此時再堅持對房地產行業的高壓政策似乎越來越難。

因此，7月底，在中國政治局會議上，反常地沒有提到「房住不炒」，這被視為放鬆的信號。