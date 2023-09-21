JPEX加密幣風波：香港大型網絡金融詐騙案波及台灣 我們都知道什麼

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。

香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。

香港執法部門表示，這起「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏網絡紅人（KOL）。一名替該交易所代言的台灣網紅表示願意配合調查。

證券監管部門公開表明JPEX並無凖照，但JPEX反指香港特區政府有關部門「誹謗」，並宣稱將「堅定不移地繼續營運」。

數字經濟評論人士對BBC中文指出，執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作，既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：「究竟它們是在哪裏運營當中呢？因為那些基本上是個網站平台，有時候是很難依靠政府當局搜查等來制止它們的運作。互聯網世界始終是有點不一樣。」

JPEX事件如何爆發？警方與平台都怎麼說？

JPEX在其網站介紹，該公司成立於2020年，自稱是「面向全球的數字資產加密交易平台」，並宣稱已取得美國、加拿大和澳大利亞的相關金融證照。網站稱其「營運總部」設於阿拉伯聯合酋長國最大城市迪拜（Dubai，又譯杜拜），又稱要在澳大利亞悉尼設立「研發總部」。

JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。

演藝圈與網絡紅人也是JPEX的重要宣傳渠道。香港演員張智霖曾為JPEX拍攝電視廣告，有份宣傳的網紅則以曾是執業大律師與保險經紀的林作，以及網絡視頻製作者陳怡（本名陳穎怡）最為人所知。

2022年3月，JPEX宣佈擬推出聯營信用卡，不久國際信用卡公司Visa公開否認與JPEX有任何合作。

在同一部法律下，任何人犯下涉及虛擬資產投資的欺詐罪行，經法庭定罪，最高可被判監七年，罰款100萬港元。

圖像來源，South China Morning Post via Getty Images 圖像加註文字， 因JPEX案被捕的林作曾是香港執業大律師。

警察商罪科與證監會19日聯合召開記者會。證監會代表稱曾發出21封警告信，要求受函者停止宣傳JPEX，而這包括了首八名被捕人士，又稱在13日發警告聲明前，JPEX從未與證監會有任何聯絡；警察代表稱有涉案人員標榜「天天賺錢」，以分享展示名車、奢飾品招徠，而JPEX本身發行的一款虛擬貨幣JPC只能在其平台交易，「根本不值錢」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國香港警察在JPEX案抓捕行動中繳獲大量現金。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 被查獲的還有這些名牌包包。探員稱代言人透過展示奢飾品等招徠小投資者。

香港警察方面則公布，截至20日傍晚，警方共接獲2086名受害人報案，涉及金額約13億港元；因涉嫌「串謀詐騙」被捕人數增至11人，且不排除有更多人被捕。

據香港媒體稱以「JPEX代言人」拍攝廣告的張智霖，其經理人稱廣告於2022年中完成拍攝後，已書面要求JPEX在取得香港運營凖照之前不能使用張智霖宣傳，又稱將保留追究JPEX權利。

香港媒體記者還把目光放在另一位演員兼模特莊思敏身上。她在拘捕行動發生時身處馬來西亞，又曾宣稱自己也是受害者。記者追問香港警察會否將她引渡回港，警方稱若涉事人在港犯法，絕對會將其從外地引渡回港。莊思敏對《明報》稱將交律師處理，並保留追究權利，目前未知此說法是針對執法部門還是媒體記者。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 對於Z世代來說，加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等數位資產的波動性和去中心化特性頗有吸引力。

JPEX在其官網首頁列出了一批「傳媒」，其中便包括了港鐵公司及其澳大利亞悉尼分公司MTS。

港鐵公司答覆BBC中文電郵查詢稱，港鐵廣告由代理公司承包，「自2022年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告」。

「我們留意到相關監管部門今天（19日）提到，是自去年7月起將 JPEX列入可疑名單。報道亦提及當局及後修訂相關條例，將虛擬資產交易平台納入規管，相關修訂是在今年6月1日起生效。」

港鐵公司是由中國香港特區政府持有控股股權的上市公司，但在「一國兩制」下，港鐵並不屬於受中國國務院國有資產委員會監管的地方國有企業。

JPEX事件如何波及台灣……甚至新加坡？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陳零九曾為JPEX擔任台灣代言人。

香港警察抓捕JPEX相關人員的消息迅速傳到台灣，更被一些媒體形容為一起「割韭菜」事件。但JPEX另一位已知代言人是台灣歌手陳零九，使案件與台灣多了一重直接關聯。

香港證監會9月13日公開警告JPEX運營問題後，台灣加密貨幣資訊平台區塊客透露，位於台北東區、樓高13層的亞洲區塊鏈大樓人去樓空。另有博主貼出據稱是大樓業主的公告稱，大樓遭JPEX「惡意搬離」，業主企業「將與其他受害者共同向該交易所求償」。

台灣媒體同時指出，JPEX曾在台灣舉辦拳賽，參加者包括香港電競名人鐘培生。鐘培生曾與林作對打，事情佔據娛樂新聞版面多時。

至於陳零九，他在15日晚間發佈Instagram限時動態稱：「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不上JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」

台灣媒體與虛擬貨幣相關網紅還同時注意到發生在新加坡的事態發展：JPEX本來參加了新加坡「Token2049」研討會，其展覽攤位在香港證監會公開警告後似乎遭到遺棄。

JPEX被查影響香港推進虛擬資產中心建設嗎？

已由親建制力量控制的香港立法會中，有好些議員公開批評香港證監會在JPEX事件上監管不力。證監會代表在警察聯合記者會上表明，在6月1日新監管機制生效前，證監會無權採取任何行動，被議員批評屬推卸責任。

本身是律師的香港立法會選舉委員會界別議員江玉歡對香港媒體稱，既然JPEX能在香港投放廣告或透過虛擬貨幣找換店廣泛宣傳，則此類廣告與找換店都該成為證監會的關注範圍。她認為特區當局該釐清證監會權責，若投資生態與監管制度仍未就緒，則香港不應急於發展新的投資產品。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在2022年11月的政策宣言中，香港特區政府表明希望在金融中心基礎上進一步發展虛擬資產市場。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對BBC中文說，有了新監管制度，遇事時能找出負責人的話，「追責啊，賠償啊，都能有個著落」，「當然這不代表有監管便完全不會有事」。

但在如此高風險下，虛擬貨幣應否在香港存在？