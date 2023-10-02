印度、中東和歐洲的「三方經濟走廊」能否抗衡中國的「一帶一路」

尼基爾·伊南達爾（Nikhil Inamdar）

BBC記者 發自印度

30 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 沙特王儲兼總理穆罕默德·本·薩勒曼（左）、印度總理莫迪（左二）和美國總統拜登（右下）出席2023年9月 9日在新德里舉行的G20峰會。

印度總理莫迪（Narendra Modi）近日在最近的廣播演講中表示，此前在新德里G20峰會宣佈的「三方經濟走廊」（IMEC），未來將成為數百年全球貿易的基石。

這是真的嗎？

事實上，美國總統拜登（Joe Biden）和沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）近日在宣佈這個「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）計劃時，是在將去年雙方會面時尷尬的「碰拳禮」，提升為堅定的握手。而拜登此前曾揚言要讓沙特阿拉伯成為賤民國家。

「三方經濟走廊」項目旨在通過鐵路和航運網絡，加強歐亞之間的運輸和通信聯繫。雖然項目稱對該地區有益，但也實在反映了當下美國外交戰略的特點。「簡單地說，就是任何有助於美國利益，並抗衡中國的事情」，《外交政策》（Foreign Policy）期刊總編輯拉維·阿加爾瓦爾（Ravi Agarwal）告訴BBC。

美國並未從這項目中獲得實質利益，但《連結力》（Connectography）作者帕拉格·卡納（Parag Khanna）向記者解釋，「這可以歸入戴維營日韓峰會的範疇」。美國在總統度假地促成了（日韓）這兩個太平洋國家關係的解凍，以應對日益增長的中國擴張，標顯著美國的外交存在。

此外，「IMEC」項目也被許多人視為美國對中國「一帶一路」倡議的反擊。「一帶一路」倡議是習近平上台後建立的全球基礎設施建設項目，旨在將中國與東南亞、中亞、俄羅斯和歐洲連接在一起。

可跟「一帶一路」相比嗎？

今年是習近平提出「一帶一路」倡議10週年。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 「一帶一路」成為習近平雄心勃勃的「大國外交」戰略的核心支柱。

一些人稱，由於中國經濟放緩，「一帶一路」項目提供貸款的速度減緩，該項目的宏偉目標已顯著減少。譬如意大利已經表示希望退出，而斯里蘭卡和贊比亞（Zambia，尚比亞）等國發現自己墜入債務陷阱，無法履行貸款義務。

獨立智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員吉裏什·盧特拉（Girish Luthra）在最近的一篇研究文章強調，「一帶一路」也因為其他許多原因受到批評，包括「通過發展足跡獲得戰略影響力的根本目標…...積極將不同地區與以中國為中心的價值鏈聯繫在一起，對當地需求關注不夠，缺乏透明度，不尊重他國主權，對環境造成負面影響，貪腐，以及缺乏健全的財政監管等等。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國向窮國批出高利息貸款 美國研究：「情況令人擔憂」

《連接力》作者卡納表示，儘管遇到了一些困難，但「一帶一路」項目已經取得了「驚人的成就」，而「三方經濟走廊」項目甚至還不能稱為「一帶一路」的「對手」。他還補充說，「三方經濟走廊」項目最多只能是一條中等規模的經貿走廊。

卡納指出：「它不是『一帶一路』倡議那種在規模上的遊戲變革者。這可以說是一個好消息，但你不會看到這個提議後說，『我的天哪！世界不能沒有它！』」。

你得明白為何如此。

首先，中國在「一帶一路」倡議方面已經領先了「三方經濟走廊」項目10年，截至2023年7月，該倡議的投資總額已經達到驚人的1萬億（1兆）美元。超過150個國家已加入成為「一帶一路」的合作伙伴。正如盧特拉的研究文章所強調，此舉大大擴展了「一帶一路」項目的地理範圍，「從區域性擴展為近乎全球性的倡議」。

此外，「三方經濟走廊」項目並非是西方發達國家首次利用基礎設施來對抗中國不斷增長的足跡。

七國集團（G7）和美國在2022年推出了「全球基礎設施和投資合作伙伴關係」項目，目標是到2027年能動用6000億美元進行全球基礎設施建設。此外，「全球門戶」（Global Gateway）是歐盟對「一帶一路」倡議的回應。

康納對BBC表示，這兩個計劃在規模和雄心上都無法與「一帶一路」倡議相匹敵。不過，過去5年來，這些響應中國倡議的項目激增，這一事實證明「一帶一路」倡議已成為「全球經濟倍增器」。

還有一些分析人士警告說，切勿將「三方經濟走廊」項目僅僅視為是對「一帶一路」項目的反對，這種二元觀點可能不大管用了。

「三方經濟走廊」項目的形成實則進一步推動了交易伙伴關係的持續趨勢，即各國同時與多個合作伙伴進行合作。丹麥哥本哈根大學教授拉文德·考爾（Ravinder Kaur）便告訴BBC說：「現在，多數國家往往參與多個論壇和聯盟。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 截至2023年7月，一帶一路倡議的總投資金額已經達到驚人的1萬億（1兆）美元，接近150個國家加入成為合作伙伴。

魔鬼藏在細節裏

目前「IMEC」項目的合作備忘錄（MOU）細節不足，但預計在接下來的60天內將制定一個行動計劃。迄今它僅是勾勒了這個經貿走廊的潛在地理範圍。

實現這一計劃將極為複雜。卡納告訴BBC，「我希望看到確定將提供投資的主要政府機構，每個政府將分配的資本，以及時間表」。

他又解釋說，這還需要建立一個新的海關和貿易體系來協調文件工作，並以穿越30個國家的哈薩克斯坦跨歐亞鐵路為例說， 「那條運輸路線是無縫銜接的。你只需要在旅程的開始和結束時進行清關。而『IMEC』項目還沒有這樣的機制。」

此外，還有明顯的地緣政治複雜性，需要處理與合作伙伴國家之間的關係，例如美國、以色列和沙特阿拉伯，這些國家經常意見不一致。有專家分析，這種戰術合作很快就會出問題。

「IMEC」項目還將與埃及的蘇伊士運河（Suez Canal）競爭，後者是一條海平面水道，用於孟買和歐洲之間的貨運。印度經濟學者斯瓦米納坦·艾亞爾（Swaminathan Aiyar）在《印度時報》專欄中寫道：「如果『IMEC』項目改善了我們與阿聯酋和沙特阿拉伯的關係，就會損害我們與埃及的關係。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「新經濟走廊」項目計劃通過以色列海法港口。

而且，透過蘇伊士運河進行海上運輸也更便宜，更快捷和更簡便，「『IMEC』項目在政治上可能是明智的，但它違背了運輸經濟學的所有原則，」艾亞爾強調。

印度前駐阿聯酋大使納夫迪普·普裏（Navdeep Puri）在印度《國家新聞報》的專欄中解釋稱，「IMEC」項目的雄心超越了貿易和經濟的狹隘範圍，涵蓋了從電網到網絡安全的方方面面——後者是建立在諸如「四方會談」（QUAD）這樣的安全論壇的對話基礎上。