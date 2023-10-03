漢堡王為何遲遲不退出俄羅斯市場？

麥克·雷斯 （Michael Race）

BBC 商業記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被問及自從承諾以來的18個月內取得的退場進展時，這家公司回覆稱沒有新的消息可以提供。

儘管漢堡王（Burger King）的經營者一年多前就承諾退出俄羅斯，但這個來自北美的連鎖快餐店，至今仍然照常開放。

擁有漢堡王在俄羅斯15%快餐連鎖業務的「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International, RBI）回覆BBC查詢時說，有關撤資問題目前「沒有新消息可分享」。

該公司於2022年3月曾公開表示，已經啟動撤出俄羅斯的程序。自從去年莫斯科入侵烏克蘭以來，西方商業公司一直面臨退出俄羅斯的壓力。

批評者指責RBI集團不放棄其俄羅斯業務的股權，是在協助「維持普京政權」。

漢堡王是美國品牌，其母公司RBI是全球最大的快餐連鎖集團之一，總部位於加拿大多倫多。

RBI稱，該公司難以撤出俄羅斯市場，是因為複雜的特許經營協議。該協議與其他三家合作伙伴簽署，在俄羅斯共同經營約800家分店。

RBI總裁大衛·席爾（David Shear）在2022年3月曾表示，漢堡王在俄羅斯的主要運營商伙伴，在莫斯科首次襲擊烏克蘭後還是「拒絕」關店。

但他補充說，該公司已經「開始了（退場）這個過程」，並開始處置其擁有的15%的所有權股份，不過需要「一些時間」。

至今，該公司承諾撤出俄羅斯已經18個月，當BBC詢問其退場進展時，RBI發言人回覆稱沒有新消息可以提供。

美國耶魯大學的研究團隊成員史蒂芬·田（Steven Tian 音譯）向BBC強調，將特許經營協議用作退場「借口」是一個「方便的障眼法」。他說，像星巴克這樣的大集團都成功終止與俄羅斯的協議，退出了該國市場。

田先生向BBC批評：「他們（RBI）說他們想離開，但是拖延時間並不等於真的退出俄羅斯。在普京入侵烏克蘭的18個月內，他們繼續在俄羅斯做生意，這就是在協助普京政權。」

RBI發言人則說，該公司拒絕新的投資和供應鏈支持，並且自2022年初已沒有從漢堡王在俄羅斯的營運中獲利。

「做正確的事」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年麥當勞宣佈全面結束在俄業務，莫斯科民眾怎麼看？

道德評級機構（Moral Rating Agency）創始人馬克·狄克森（Mark Dixon）反對在俄經營的公司。他呼籲RBI應該披露撤出市場的具體行動。

「該公司應該願意打破協議......它需要接受做正確事情所帶來的法律風險。」

所謂特許經營（franchising）是一種分銷產品或服務的商業模式。建立品牌的公司作為特許經營商（franchisor），以合同的方式允許加盟商（franchisee）支付費用後經營該品牌的業務及銷售產品。

過去幾十年來，這是許多西方品牌用來進入不同國家市場的商業策略，而這些協議通常都跨越很多年。

目前，漢堡王最大競爭對手麥當勞已經成功從俄羅斯退場，當地大部分麥當勞分店是由母公司直接擁有的。此外，肯德基的母公司Yum! Brands將在該國超過100家分店，出售給了俄羅斯一家本地運營商，並在今年4月改為羅斯提克斯（Rostic）品牌。

菲爾德瑟（Fieldfisher）律師事務所合伙人大衛·龐德（David Bond）告訴BBC，RBI的15%股權意味著它不能僅僅「定下條件」，就要求其合作的股東們關掉俄羅斯的漢堡王分店。

他表示，特許經營商可能不願輕易放棄當初簽下的特許協議，因為這可能導致「嚴重後果」，包括因違約而被起訴，以及聲譽受損。但他認為，除了法律後果之外，假如RBI決心夠大，就沒有什麼能阻止它終止特許經營安排。

不過龐德指出，即使RBI放棄特許協議，也不一定會導致漢堡王這個品牌在俄羅斯停業，因為該國大多數的「去品牌化」案例，比如麥當勞，是通過與當地商人達成協議，讓後者放棄品牌後「換取折扣購買價」。

漢堡王在俄羅斯的經營者是誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有分析說，除了法律後果之外，如果RBI堅決希望退場，就沒有什麼能阻止它終止特許經營安排。

在俄羅斯擁有漢堡王特許經營權的合資企業由RBI和其他三方組成：