恆大危機：恆大複牌一度暴漲40% 「迴光返照」還是「利空出盡」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月28日晚間，中國恆大集團發佈公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

中國內地還在過國慶節假期，股市停盤，而港交所在10月3日起已開始交易。在10月2日晚，中國恆大、恆大物業在港交所公告，已向聯交所申請由10月3日上午9時正起恢復買賣公司股份。

10月3日港股開盤後，中國恆大、恆大物業強勢上揚，前者一度漲超40%，後者一度漲14%。隨後，兩股開始震蕩下跌，收盤時中國恆大漲幅仍達到28%左右，恆大物業則收盤跌3%左右。

在股市中，類似暴跌之後的暴漲，一般被認為是市場預期「利空出盡」，即當前股價之低已經充分反映了所有壞消息，甚至過度反應了壞消息，那麼此時入市有機會上漲，並不代表公司層面有利好消息。

此前9月28日晚間，中國恆大集團發佈公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。相關消息在27日已經開始發酵，當時恆大旗下的中國恆大、恆大物業和恆大汽車分別暴跌18.99%、14.49%和20%。到28日，三支股票宣佈停牌。

即便經過10月3日的大幅上漲，中國恆大的市值也僅有54.14億港幣，巔峰時期恆大的市值超過4000億元人民幣。

恆大物業

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大危機加劇中國房地產市場動蕩

恆大系第二家上市的公司為恆大物業，2020年底在香港上市集資了158億港元，3個月後市值達到巔峰的2062億港元。10月3日後，恆大物業的市值還有61.62億港元。

值得一提的是，恆大物業的一次事件，折射出恆大集團內部的問題——2022年3月在財報審計中發現，恆大物業有134億元存款因為為第三方提供存款質押，而被銀行強制執行。而這個第三方就是其母公司恆大集團。

此後恆大物業開始內部整頓，並向第三方及恆大集團開展追償工作，並開除了所有涉及質押擔保事項的董事。但恆大集團的財務狀況使恆大物業的追償變得極為困難。而挪用資金也成為包括許家印在內的高管們可能被起訴的原因之一。

今年6月，恆大系公司公布財報，恆大物業甚至是「恆大系」三家上市公司中唯一有盈利的——2022年，實現營業收入約118.09億元，淨利潤約14.79億元。但在恆大整體2.4萬億的負債之下，實為杯水車薪。

恆大汽車

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大汽車已跌到0.56元每股，還不足巔峰時的1%。

三家恆大繋上市公司中，唯一沒有複牌的是恆大汽車。恆大汽車目前市值60.73億元。

短短兩年前，恆大汽車經歷過暴漲，2020年6月，恆大汽車股價僅6港元，然後突然爆發，八個月後至2021年2月最高達到72.45港元每股，漲幅超過1000%，市值衝過6400億港元，但此時恆大汽車甚至未正是開售一輛車。

而當前，恆大汽車已跌到0.56元每股，還不足巔峰時的1%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 恆大總裁許家印2016年在香港參加年度財報發佈會。

在2019年的一場發佈會上，許家印宣佈造車的理念「買買買、合合合、圈圈圈、大大大、好好好」，計劃投資450億元，用3-5年從「沒人沒技術」，到「全球規模最大、實力最強的新能源汽車集團」。

彼時中文互聯網就有批評稱其為「蓋樓式造車」、「造勢大於造車」。

「躲過一劫」

圖像來源，Getty Images

隨著恆大的崩盤，股價暴跌，也有網友稱，中國內地的投資者「躲過一劫」——恆大曾經精心設計了借殼回歸中國內地A股的計劃。

2016年10月，恆大謀求通過借殼深深房A回歸A股的計劃浮出水面。而深深房是深圳的國資公司。

恆大為了這個計劃頗費周折，不僅把總部從廣州遷到深圳，而且引進了1300億戰略投資資金，並簽訂了對賭協議，那就是4年內要上市成功，否則要在2021年1月31日退還戰略投資者資金1300億，此外還要支付137億分紅。

最終，這個上市計劃流產，恆大不僅沒在中國內地上市，反而要背負更多負債，再疊加樓市大環境的巨變，「崩盤」時刻隨之來臨。