印尼禁止TikTok電商服務，「直播帶貨」如何影響當地企業？

大井真理子（Mariko Oi）

BBC商務記者 發自新加坡

51 分钟前

圖像來源，EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 印尼總統佐科·維多多就說需要小心電子商務：如果有法規，它可以是件好事，但若沒有法律規範，它可能會變得很糟糕。

社交媒體TikTok（抖音國際版）為遵守印尼的新規定，暫停該公司在當地的網上購物服務。這意味著，印尼用戶不能在Tiktok「直播帶貨」。

印尼政府上周要求TikTok將其電商功能與影片分享服務分開，有關措施於雅加達時間10月4日17:00生效。

當局表示，禁令旨在保護當地的實體和線上零售商。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）表示，「現在電子商務不能成為社交媒體，它要被區隔」，並指若TikTok不在一周內遵循新法規，恐被吊銷營運許可證。

2021年，印尼成為TikTok首個試點使用電商服務的國家，也是TikTok Shop全球最大市場之一。

上月，印尼總統佐科·維多多就說：「我們要小心電子商務。如果有法規，它可以是件好事，但若沒有法律規範，它可能會變得很糟糕。」

TikTok周二（10月4日）則在一份聲明中回應稱：「我們的首要任務是遵守當地法律法規。因此，我們將不再在TikTok印尼進行電子商務交易。」

圖像來源，BBC News Indonesia 圖像加註文字， 印尼政府數據顯示，該國有超過6400萬家小型企業，佔該國經濟的近3分之2。

印尼是東南亞最大經濟體，近年該國網上零售業蓬勃發展。據印尼央行數字，從2018年到2024年，電商銷售額預計增長超過六倍，達到689萬億印尼盾（約440億美元）。

TikTok Shop兩年前開始在印尼營運，並不斷擴大其市場份額。此前，當地網購市場由Tokopedia、Shopee和Lazada等三大平台主導。

印尼人口超過2.78億，而TikTok用戶達到1.25億，其中包括600萬的賣家帳戶，以及數以百萬計使用TikTok Shop賺錢的內容創作者，他們會進行「直播帶貨」。

今年6月，TikTok首席執行官周受資訪問印尼，承諾未來3至5年在該國投資數十億美元。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國主播訓練營：直播帶貨熱潮下的暴富夢

線上零售商的崛起衝擊印尼實體商店。在首都雅加達Tanah Abang市場售賣穆斯林服裝的蘇卡曼寧卡先生（Sukmamalingga）對BBC印尼組說，他的店鋪經營了9年，近年生意明顯下滑。

「我原有來自全國各地的客戶們，都不再來商店消費了，即便我時常發送新款式衣服的照片給他們。」

印尼政府數據顯示，該國有超過6400萬家中小微企業，佔全國經濟近三分之二。

對於TikTok這個中國應用程式來說，印尼的新規定是又一打擊。該公司已在美國、歐洲聯盟和英國受到審查，英國議會因安全問題已禁止該程式進入其議會網路系統。

BBC印尼語組帕沙裏布（Quinawaty Pasaribu）亦參與協助本文報導。