澳大利亚批准开展对华供气项目

Image caption 高庚氣田的大部分天然氣將透過埃克森美孚出口到中國。

澳大利亞正式批准了西澳州一項龐大的天然氣開採項目。這塊位於一個自然保護區之上的氣田將對中國出口液化天然氣。

由美國雪佛龍公司牽頭的高庚天然氣項目選址是西澳州的巴羅島自然保護區。皇家荷蘭殼牌和美國埃克森美孚也是這個項目的合作伙伴。

星期三（8月26日）公布的這項計劃總投資為500億澳元（420億美元），其中大部分庫存將售予中國。

埃克森美孚此前已經跟中國石油簽訂了總值418億美元的供氣協議。

據澳大利亞廣播公司報道，高庚氣田項目將為澳大利亞帶來3000億澳元的潛在收益，並創造6000個就業機會。澳大利亞國庫也可從中獲利400億澳元。

參與高庚天然氣項目的財團承諾會保護當地的動物相，但環保團體對項目獲得批准感到不滿。

生態威脅

巴羅島有著許多罕有甚至是平背龜等瀕危物種，是澳大利亞的甲級保護區。

澳大利亞聯邦環境部長加勒特在堪培拉對記者們說，他對高庚天然氣項目附加了28項特殊條件，能確保不會對環境造成顯著影響。

西澳大利亞州州長巴尼特認為聯邦環境部定下的條件讓人信服，聯邦反對黨聯盟也對開採項目表示了支持。

但是澳大利亞綠黨則作出憤怒回應，指責加勒特的決定「不知所謂」。

綠黨聯邦參議員西沃特說，沒有環保條款能保證巴羅島的自然環境不受影響，開採項目勢將對當地生態造成破壞。