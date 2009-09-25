福特在华再建厂望扩大市场份额

Image caption 福特車目前在中國的市場份額很少。

福特汽車、長安汽車和馬自達汽車在9月25日共同宣佈，其合資企業 – 長安福特馬自達汽車有限公司將投資啟動重慶新工廠建設項目生產新一代的福克斯車型。

長安福特馬自達汽車重慶新工廠奠基儀式在重慶市經濟開發區北部新區舉行。福汽車總裁兼首席執行官穆拉利表示，「在全球，福特汽車致力於不斷推出在品質、燃油經濟性、安全性和創新科技方面領先的福特品牌系列車型，滿足消費者需求。」

他還說，「重慶新工廠的奠基是我們拓展在華業務的重要一步，福特汽車將繼續和合作伙伴一起，致力於中國消費者提供具有福特全球最新技術的精彩產品和服務。」

福特公司稍早前宣佈說，該公司的投資額高達4.9億美元。這就證實了有關該公司希望在中國的汽車製造市場上以及整個亞洲市場上佔有更大的份額的猜測。

該工廠將會在2012年完成，這將會是福特在重慶的第二個工廠，中國大陸的第三個工廠。除了福克斯之外，該公司其它的小型車也會在此進行建造。

相對於其它汽車製造商，福特目前在亞洲的汽車市場上只佔有2%的比例，而該公司在北美和歐洲的市場份額分別為15%和10%。

目前福特在中國的年產量為45萬輛。重慶新工廠的起始年產量為15萬輛，而等到該工廠於2012年竣工後，年產量可以增加到60萬輛。

福特計劃在未來的三年中在中國市場上推出四種新車型。