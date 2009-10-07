汇丰主席：银行界应向公众道歉
- 2009年 10月 7日
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英國匯豐銀行主席葛霖（Stephen Green）說，整個銀行業「欠世界一個道歉」。
葛霖在接受BBC專訪時表示，為了改變公眾對銀行家的觀感，有必要改變銀行業的企業文化。
正在伊斯坦布爾參加世界銀行和國際貨幣基金組織年會的葛霖承認，整個銀行業都應當就金融危機向全球公眾作出道歉。
他說，銀行界還應向世界表明，要從此次金融危機中吸取教訓。其中一些事涉及到銀行管治、操守和銀行業的企業文化。
不過，在談到增加對銀行的監管問題時，葛霖認為，規劃機構和銀行界本身都會從危機中汲取教訓。
他還說，與以前相比，銀行界應當更加關注自身的資金流動性問題。
放眼亞洲
上個月，匯豐銀行集團宣佈，集團行政總裁紀勤（Michael Geoghan）的主要辦公室將會遷往香港，以配合匯豐集中發展新興市場。
葛霖說，匯豐銀行決定將行政總裁的主要辦公室遷往香港，並非意味著匯豐今後將背棄倫敦。
他說，匯豐三分之二的業務都在亞洲，「我們認為那裏才是世界經濟重心轉移的中心」。
他說，倫敦作為世界主要金融中心的地位仍然穩固，但在亞洲市場發展之時，倫敦必然失去部分市場份額。