中欧“螺丝战”打上WTO

Image caption 歐盟自2009年1月起開始對中國產緊固件產品征收26.5%至85%的懲罰性關稅。

中國方面星期一（10月12日）表示，就歐盟對中國緊固件產品採取的反傾銷措施案提起設立專家組請求，正式啟動世貿組織WTO爭端解決審理程序。

據稱，中國通過常駐WTO代表團已就此致函爭端解決機構（DSB）主席。

中國產鋼制緊固件適用於從家具到汽車等產品。

歐盟指責中國廠商破壞國際貿易規則，以低於歐洲平均市場價30%到50%的水平傾銷緊固件產品。

「不公平」

中方則認為，歐盟征收反傾銷稅措施不但非法，而且不公平地懲罰了1700多家中國商家的利益。

中方表示，中國產緊固件沒有歐洲產品牢固，因此價格相對低廉。

據北京方面報道稱，中方7月31日就此案提起WTO爭端解決機制下的磋商請求後，中歐雙方依WTO爭端解決程序曾於9月14日在日內瓦進行磋商，但未能解決糾紛。

中國商務部條法司負責人指出，中國政府堅決反對任何濫用貿易救濟措施、助長貿易保護主義的做法。

今年一月，歐盟決定向中國緊固件出口廠家征收26.5%到85%不等的特別關稅，指責中方試圖以低於成本的價格爭取在歐盟更多的市場分額。

難以解決

浙江嘉興是中國最大緊固件生產基地。當地廠家指責歐盟不公平對待中國。

中國廠商說，他們的產品出口價不但與台灣同類產品價格相當，而且還高於馬來西亞、越南和印度等國產品價格。

有專家分析指出，由於目前貿易爭端含有經濟衰退期固有的政治層面因素，因此即使通過WTO途徑，中歐似乎也很難化解目前糾紛。

據悉，依照現行WTO規則，在接到中方請求後，布魯塞爾在如果受到各成員國壓力，有權借故推遲建立專家組一次，也就是說可能把調查拖後到11月份。

即使WTO做出最後裁決，也無法強制任何一方執行裁決，只能建議對拒絕執行裁決的一方採取經濟制裁。

一般WTO貿易糾紛案解決週期約為兩年。