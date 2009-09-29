胡润百富榜前十有七个新面孔

Image caption 中國2009年首富王傳福

2009年「胡潤百富榜」星期二（10月13日）發佈中國富豪的最新排名，富豪榜前十名中破天荒地出現了七張新面孔。

除此前已經透露的首富比亞迪公司王傳福和第二名玖龍紙業張茵家族外，新湖集團黃偉李萍夫婦、泛海建設盧志強、大連萬達王健林、忠旺集團劉忠田家族和華彬集團嚴彬也都是首度擠入富豪榜前10名。

不過，公眾已經熟知的世茂集團許榮茂家族、碧桂園楊惠研家族、東方希望劉永行家族等也仍在前十名榜上有名。

去年胡潤百富榜認定的中國首府黃光裕今年以230億元財產排名第17。

黃光裕去年12月在北京被拘捕，當局後來透露他涉嫌違規金融操作以及行賄官員等行為。

據胡潤百富榜統計，黃光裕的財富在一年之間減少了200億元。

金融危機 2009胡潤百富榜前十名 1. 王傳福 350億元 比亞迪2. 張茵家族 330億元 玖龍紙業3. 許榮茂家族 320億元 世茂集團4. 楊惠妍家族 310億元 碧桂園5. 朱孟依家族 300億元 合生創展/珠江投資5. 黃偉、李萍夫婦 300億元 新湖集團5. 盧志強 300億元 泛海建設5. 劉永行家族 300億元 東方希望9. 王健林 290億元 大連萬達10. 劉忠田家族 280億元 忠旺集團10. 張近東 280億元 蘇寧電器10. 嚴彬 280億元 華彬集團

金融危機顯然給中國富豪造成嚴重影響，不僅是富豪身家數據普遍縮水，而且多名去年排名前十的富豪跌出前十名。

中信泰富外匯買賣虧損導致多年來一直高居前十位的榮智健今年只排名第37位。

日照鋼鐵的杜雙華、江西賽維德彭小峰、尚德太陽能的施正榮和建龍集團的張志祥也都因金融危機失去百富榜前十名地位。

胡潤指出，富豪榜上榜富豪從事最多的行業是房地產、製造業、金融與投資，而發展速度最快的行業是金融投資和礦產業。

胡潤從1999年開始編撰中國富豪榜。

此前由於曾數次出現富豪上榜後被當局調查的時間，導致有人戲稱胡潤的富豪榜是「殺豬榜」，不過胡潤對此一向予以否認。