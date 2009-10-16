美国银行亏损10亿美元 差过预期
- 2009年 10月 16日
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美國銀行（Bank of America）周五（16日）宣佈，今年第三季度淨虧損10億美元，比預期情況差。
這家美國最大銀行的虧損導致歐洲股市普遍下挫。
估計下周一紐約股市開盤也會低開。
美國銀行首席執行官表示，虧損是受到一些「非核心業務」的影響，撇除這些因素，他們營業額依然表現很好。
美國銀行今年4月之6月獲得32億美元的淨利潤。
而去年第三季度也獲得過12億美元的淨利潤。
美國銀行是第四家公布第三季度業績的美國主要銀行。
高盛和花旗集團星期四分別宣佈第三季度利潤高達約32億美元和1億美元。
今年4月，美國銀行宣佈擴大壞賬撥備觸發歐美股市下滑，導致亞太區承接歐美市況紛紛重挫。