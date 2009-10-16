美国银行亏损10亿美元 差过预期

Image caption 美國銀行上季度獲得32億美元淨利潤

美國銀行（Bank of America）周五（16日）宣佈，今年第三季度淨虧損10億美元，比預期情況差。

這家美國最大銀行的虧損導致歐洲股市普遍下挫。

估計下周一紐約股市開盤也會低開。

美國銀行首席執行官表示，虧損是受到一些「非核心業務」的影響，撇除這些因素，他們營業額依然表現很好。

美國銀行今年4月之6月獲得32億美元的淨利潤。

而去年第三季度也獲得過12億美元的淨利潤。

美國銀行是第四家公布第三季度業績的美國主要銀行。

高盛和花旗集團星期四分別宣佈第三季度利潤高達約32億美元和1億美元。

今年4月，美國銀行宣佈擴大壞賬撥備觸發歐美股市下滑，導致亞太區承接歐美市況紛紛重挫。