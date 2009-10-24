美国第100家银行宣布倒闭

Image caption 美國聯邦存款保險公司說有足夠資金處理銀行破產案件。

美國聯邦金融監管部門關閉了位於佛羅里達州的合作伙伴銀行（Partners Bank）之後，今年倒閉的美國銀行總數已達100家。

負責監管銀行業的美國聯邦存款保險公司（FDIC）已接管這家總部設在佛羅里達州那不勒斯市的小銀行。

這家銀行目前的資產是6870萬美元（約4210萬英鎊）。

自1992年儲蓄與貸款危機以來，今年是美國銀行倒閉最多的一年。這100家銀行迄今已使用了聯邦存款保險基金約250億美元。

大部分破產的都是些美國社區銀行，這些小銀行還沒有從金融危機中解脫出來。

隨著美國金融監管機構繼續清理受不良貸款和資金流動不暢困擾的金融機構，預計破產的銀行數還將增加。

不過，美國儲戶的存款並未處於風險之中，因為美國聯邦存款保險公司將確保儲戶在倒閉銀行戶口中的25萬美元存款的安全。

目前倒閉的銀行大多是社區儲蓄銀行，而非向客戶推銷複雜的金融衍生產品的投資銀行。

但投資銀行也在金融危機中損失慘重。去年九月，投資銀行雷曼兄弟宣佈破產，陷入困境的美林證券則被美國銀行收購。