中国主权基金考虑“伦敦设点”

Image caption 倫敦金融中心在去年的金融危機中受到重創 （BBC資料圖片）

中國的主權基金據報正在為落腳英國倫敦作凖備。

據英文《中國日報》報道，中國投資責任有限公司（CIC）已經開始與倫敦投資局商討在倫敦設點的商洽。

該報說，正在中國訪問的總裁喬麥克告訴記者，倫敦作為歐洲金融中心，應該是中投歐洲基地的首選城市。

倫敦投資局一名發言人對BBC中文網表示，該機構對《中國日報》的報道目前不予置評。

管理資產達2千億美元的中投公司目前還沒有海外辦事處。

倫敦投資局負責為大倫敦地區在全世界招商引資並提供相關諮詢和服務。

《中國日報》報道說，中投挑選海外辦事處落腳點已經有一段時間。香港和紐約都是可供選擇的地點。