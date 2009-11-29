阿联酋帮助缓解迪拜债务危机

Image caption 迪拜債務問題引起金融界擔憂

繼迪拜主權投資公司延遲支付債務還款的消息導致股市普遍驟降後，阿聯酋央行星期天（11月29日）表示，將凖備向陷入困境的銀行額外注資。

阿聯酋各銀行以及在該國運作的外國銀行都將獲益。

此外，阿布達比表示，將「有選擇性」地幫助迪拜。阿聯酋一名官員星期六表示，「我們將研究迪拜的債務問題，並將逐一定奪，但這並不是說阿聯酋將擔保所有債務。」

迪拜世界總負債590億美元。它原本應該下個月償付35億美元債務，但星期四向債權人請求將還貸日期推遲半年到明年5月。

金融界和投資者普遍擔心，迪拜的債務問題可能導致金融危機捲土重來。