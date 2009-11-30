迪拜阿布扎比股市大幅下跌

Image caption 迪拜債務問題引起金融界擔憂

迪拜和阿布扎比的股市在本周第一天開市就大幅下跌。

這是繼迪拜主權投資公司上周宣佈延遲歸還近六百億美元債務的消息影響歐美和亞洲股市後，首次對阿拉伯股市產生的影響。

阿布扎比股市周一閉市時下跌8.3%；迪拜股市此前因假期閉市四天，周一驟降7.3%。這是自2008年10月以來最大的跌幅。

早些時候，迪拜的房產開發集團Nakheel向納斯達克在迪拜的交易所申請，要求停止Nakheel的三種伊斯蘭債券的交易。

星期天阿聯酋央行宣佈，將向該國的銀行系統追加注資，但這一舉動並沒有對中東股市起多少影響。

在中東股市驟跌的同時，亞洲股市卻產生反彈，原因是希望阿聯酋此舉能制止迪拜世界債務危機擴散到其它金融市場。

歐洲股市周一開市後也只出現小幅下降，英國金融時報百種股票指數跌0.7%；德國股市跌幅相同；法國股市跌幅為1.3%。

但英國的銀行股跌幅較大，BRS的股值降4.6%，Lloyds的跌5.7%。

導致這次全球股市下跌的中心人物迪拜主權投資公司迪拜世界的股值周一下降了15%。

迪拜世界總負債590億美元。它本應在下個月償付35億美元的債務，但星期四向債權人請求把還貸日期推遲半年到明年5月。