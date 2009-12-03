美国银行将全数偿还政府应急贷款

Image caption 美國銀行曾是全美國最穩妥的銀行之一。

美國銀行表示，他們預備在未來集團向政府償還全數450億美元的應急貸款，並進行融資活動。

自去年環球金融危機爆發以來，美國銀行先後接受了兩筆政府貸款。其中包括在原投資銀行美林對美國銀行作出收購之後的一筆。

在償還貸款後，美國銀行將可以脫離政府對受助銀行高管人員薪資待遇的嚴格管制。

美國銀行表示，他們將透過動用庫存現金262億美元，另加188億元來自出售證券的收益來償還這筆債務。

美國銀行在今年第三季錄得10億美元淨虧損，比市場預期更差。該行今年第二季曾錄得32億美元純利；2008年第三季純利達188億元。

負責拯救銀行計劃的美國財政部專員範伯格結果下令，即將在今年年底退休的美國銀行行政總裁劉易斯全年都不得收取任何工資或花紅。