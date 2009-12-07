中国经济工作会议维持扩大内需政策
- 2009年 12月 7日
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一連三天的中國中央經濟工作會議結束。會議一如市場預期，決定維持擴大內需和適度寬鬆貨幣政策等現行刺激經濟措施。
星期一（12月7日）閉幕的會議提出要以擴大內需為重點，以穩步推進城鎮化為依托，優化產業結構，努力使經濟結構調整取得明顯進展。
會議特別強調要注重增加居民的消費需求，還提出放寬中小城市和城鎮的戶籍限制，試圖以此作為推進城鎮化的手段，從中促進消費。
中國社會科學院同日發表的2010《經濟藍皮書》稱，中國今年國內生產總值（GDP）可達8.3%以上，等於說能「超額完成」總理溫家寶今年早些時候定下的「保八」目標。
在美國、歐洲等主要出口市場仍未完全復蘇的情況下，經濟以出口為主的中國不傾向在這個時候退出干預市場，結束去年年底起實施的刺激經濟措施。
中國社會科學院學部委員陳佳貴稱，中國國內外明年的投資、消費、出口、物價等指標都將是一個溫和上漲的態勢，預計全年GDP增長將可以達到9%以上。