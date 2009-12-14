调查：上海10年内取代伦敦地位

Image caption 上海近年在國際金融市場上快速崛起。

一份針對商界領袖進行的民意調查指出，倫敦作為國際金融中心的地位將在未來10年被上海取代。

這份由英國安永實律師事務所（Eversheds）進行的調查顯示，商界領袖們普遍認為，西方所要面對來自東方的競爭正不斷加劇。

報告指出，超過90%在中國上海與印度孟買的企業負責人對2010年的經濟前景抱有信心，倫敦的老闆只有22%，紐約的比率則為35%。

而在阿聯酋，69%受訪者對明年的經濟前景存有信心。阿聯酋成員國迪拜前不久爆發了由其主權投資公司引發的金融危機。

安永實律師事務所的報告認為，美國紐約仍將是全球金融中心之首，倫敦與上海則在爭奪第二位。

這次調查在倫敦、孟買、紐約、上海和阿聯酋訪問了600名企業高管人員。