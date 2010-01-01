苹果iPhone在华“屏蔽达赖喇嘛”

Image caption 蘋果電腦與中國聯通合作開通中國大陸的iPhone服務。（中新社圖片）

蘋果電腦據報在中國屏蔽了一些跟西藏流亡精神領袖達賴喇嘛和流亡維吾爾人領袖熱比婭有關的iPhone應用程式。

國際數據集團（IDG）新聞社報道稱，記者使用在北京蘋果專賣店內陳列的五部iPhone搜索含有關鍵詞「達賴」的應用程式，有四部沒能取得任何結果。

報道承認記者試用的一部iPhone的確搜索到了有關「達賴」的程式，但表示並不清楚背後原因。

出版《PC World》等國際著名電腦刊物的IDG新聞社稱，至少五個跟達賴喇嘛有關的應用程式和一個跟熱比婭有關的應用程式遭到了屏蔽。

蘋果電腦在回應媒體查詢時只稱他們一直「遵守當地法律」，總部設在法國巴黎的無國界記者組織則要求蘋果披露遭審查的軟體名單。

中國聯通在2009年10月底開通了中國大陸地區iPhone業務。

IDG新聞社稱，包括「達賴語錄」和「諾貝爾獎得主」等五個達賴喇嘛相關程式和熱比婭相關程式「十個條件」均沒有在中國iPhone的網上應用程式商店內出現。

蘋果電腦發言人穆勒稱，並非所有iPhone程式都在所有國家提供。

無國界記者組織發表聲明稱，在公開透明的原則下，蘋果電腦應當公開任何遭到審查的應用程式名單，以及其審查標凖，並說如果審查問題確實存在的話，他們感到「莫大失望」。