分析：消费金融公司“先天不足”

Image caption 北京當局持續強調透過擴大內需來帶動經濟恢復增長。（中新社資料圖片）

中國首批3家消費金融公司近日獲得銀監會同意籌建的批複，分別為中國銀行、北京銀行和成都銀行。

這標誌著消費金融公司這種在西方市場經濟中存在400年之久的金融業態終於在中國「破冰」。

在國際金融危機影響尚未完全消除的背景下，當局開展消費金融公司的試點，就是希望鼓勵老百姓借錢消費，從而拉動內需。

據報道，消費金融公司在中國境內設立，不吸收公眾存款，而是以小額、分散為原則，為中國境內居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構，具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務方式靈活、貸款週期短等獨特優勢。

新挑戰

但是中國的金融機構基本上還是國家壟斷的領域。民間的資金都要集中到國家手中，然後由國家銀行和社會上的股份制銀行向社會發放。

Image caption 一些人士認為,消費金融公司不太符合中國居民的消費習慣

北京大軍經濟觀察研究中心主任仲大軍接受BBC中文網採訪時表示：「從整個中國經濟市場化來看，金融行業是市場化最小的行業。國家要成立消費金融機構，其實還是國家銀行來開展貸款業務。但是這些銀行的服務的內容和方向開始有所變化。他們不像過去那樣是針對國家投資和貸款的大項目，而是轉向與居民消費有關係的業務。這些變化對於國家銀行的傳統經營模式提出新挑戰。」

仲大軍指出，如果今後要開展消費性的貸款業務，等於是這些大銀行放棄大業務，轉向小業務。與居民消費有關的這種貸款肯定額度不是很大，這就造成銀行成本上升。哪些銀行願意開展這種業務，現在還是問題。

「三座大山」

目前，中國商界採取各種宣傳手段，鼓勵民眾模仿西方的超前消費方式，但是他們沒有認識到西方發達國家居民敢於超前消費是因為他們有著完善的社會保障制度，而中國社保體系還不健全，居民必須面對住房、醫療、教育新「三座大山」，即使有錢也不敢隨意花。

此外，一些金融分析人士認為，這種消費模式不太符合中國居民的消費習慣，在大額資金需求上居民仍會優先向銀行進行借貸，而小額資金消費可以直接通過信用卡進行支付。

對於拉動內需刺激消費，一些專家認為，只有一級財政補貼才能對擴大內需和促進消費構成直接和關鍵的作用，因此消費金融公司對拉動消費作用有限。

仲大軍指出，由於消費金融公司貸款利率很高，老百姓只能望而卻步。

他說，「現在鼓勵老百姓去消費很難。這種消費貸款公司肯定利息很高，否則無法支付成本。在這種情況下，老百姓願不願去借高利貸，還存在問題。除非國家在利率上提供一些補貼。」

降低門檻

Image caption 收入分配不合理，社會保障缺乏，導致消費疲軟。

仲大軍認為中國的金融體制存在嚴重的弊端。他說，中國都是官辦壟斷銀行，老爺作風嚴重。他們很難為平民百姓服務，同時又不讓民間銀行進入市場。

他認為，「國家在這個問題上應該開放小型民間幾融機構，這些公司願意從事低成本的，薄利多銷的貸款業務。國家大銀行很難幹好這項業務。中國如果能開放民間金融界進入這個門檻，對於刺激消費，方便老百姓的生活，將發揮重要作用。」

中國的民間資本數量巨大，當局也多次提出要對民間資本放開，金融機構可以在這方面有所作為。因此，要想使消費金融公司的市場更加活躍，就要降低門檻，對民間資本放開，進而吸引更多的民間資本進入。

改革體制

仲大軍說，「消費金融公司試點成功之後，也可能為民間金融機構開闢一條路。中國的民間金融機構也應該有所作為。一些民間資本應該重視這個機會，可以進入這個領域，因為目前民間地下銀行的貸款業務非常紅火。民間金融機構是否能實現合法化的問題，今後值得很好討論。」

消費金融公司的出現是中國經濟發展結構轉型期間的一種內在需求，但由於個人短期消費貸款需要一個收入分配製度合理、社會保障體系完善及信用評價體系成熟的大環境支持，從目前中國的現實來看，消費金融公司存在著嚴重的「先天不足」。

不過分析人士認為，這一新舉措儘管短期內對內需產生的直接拉動效果很小，但其長遠意義遠遠大於短期效果。