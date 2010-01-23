委内瑞拉石油储量“可能是沙特两倍”

Image caption 委內瑞拉擁有中東地區之外的最大石油儲量。

根據美國的估計，委內瑞拉的石油儲量可能比原先預料的要多一倍以上。

「美國地質調查」（USGS）的科學家說，委內瑞拉奧利諾克地帶的「可開採」石油儲量約為40%至50%，可能高達5130億桶。

這一數字是沙特阿拉伯原油儲量的兩倍，使委內瑞拉成為全球原油儲量最豐富的國家。

此前，委內瑞拉的原油儲量被認為是2350億桶。

委內瑞拉國營石油公司PDVSA尚未對這一消息作出正式反應。

但委內瑞拉石油地質學家和PDVSA前董事會成員考洛奈爾對這一數字表示懷疑。

他說，奧利諾克地帶「可開採」的石油儲量不會高於25%，而且其中大部分從經濟角度講並不適於開採。

委內瑞拉擁有中東地區以外最大的石油儲量。沙特擁有的石油儲量為2600億桶。