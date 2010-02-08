中国关注丰田汽车召回问题

Image caption 豐田將剎車問題歸咎於軟件問題。

來自日本的報道說，由於剎車可能有問題，豐田汽車公司將召回最新款式的混合動力轎車普銳斯。

豐田中國也宣佈，從2月28日開始在華召回天津工廠自去年3月19日到今年1月25日生產的RAV4，總數超過七萬五千輛。

由於豐田汽車在中國佔有很大的市場份額，中國民眾以及媒體都對豐田的舉動非常關注。除了媒體的大量報道之外，很多網友也在互聯網上發表文章和體會。

在聽說豐田召回的消息之後，很多中國車主的第一反應是震驚，擔憂，恐慌，因為涉及車型很多都是在國內熱賣、甚至需要加價才能購到的。

豐田車會不會出現其他問題，這成了豐田車主或者希望買車的人所擔憂的問題。

也有網友們認為，中國的豐田車主是「沾了美國消費者的光」。

還有國內媒體報道稱，豐田召回汽車給國內汽車廠商尤其是自主品牌廠商也敲了警鐘。

汽車召回在中國並不多見，2004年6月，馬自達6成為中國內地首例汽車召回案例。截至2009年底，中國市場已經召回近200款各品牌汽車。

召回普銳斯

豐田公司沒有對有關將召回日本國內的普銳斯報道發表評論，但表示將會就如何處理普銳斯的問題做出通報。

但日本媒體報道說，豐田已經通知在日本的經銷商，並將在通報日本政府之後宣佈在日本國內召回的決定。

據信，剎車問題可能會影響到已經在美國和日本售出的27萬輛普銳斯。豐田已經將此歸咎於軟件問題，並稱已經修理了今年出售的車輛。

目前還不清楚豐田是否會在美國也會召回全部普銳斯，然而美國的經銷商據報已經得到通知，豐田凖備修理數千輛普銳斯汽車。

此前，由於油門踏板問題，豐田已經被迫召回大約800萬輛汽車。

早些時候，豐田汽車公司社長豐田章男為該公司汽車出現的質量問題做出了道歉。

據豐田公司指出，除了2004-2009年出廠的普銳斯之外，油門踏板和剎車問題可能影響到2007-2010年出廠的凱美瑞、2008-2010年的漢蘭達以及2009-2010年的卡羅拉等車型。

另外雷克薩斯的2006-2010IS250及IS350車型和2007-2010年的ES350也會因此受到波及。

豐田相關的召回措施可能會涉及美國的230萬車輛，歐洲的180萬車輛，加拿大的27萬車輛，非洲的八萬輛以及中國的七萬五千多輛豐田車。