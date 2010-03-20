曾荫权：楼市如造假必严查

Image caption 恆基地產旗下的港島西半山豪宅天匯，因其中一個單位以每平方尺7.1萬元出售，引人關注。

香港特區行政長官曾蔭權表示，他每天都關注樓價問題，如果樓市影響民生，政府一定會出手。

曾蔭權在香港出席一個電台節目時說，政府不會容忍有人造市或虛假交易，一旦有這種情況發生，政府一定會跟進調查。

他表示，每個人都想擁有物業，安居樂業，但置業必須有過程。如果樓市突然急速下滑，會嚴重影響擁有自己物業的90萬香港人。

至於是否應當復建居屋，曾蔭權表示政府不會一成不變，但亦會小心處理。

他說，當年經過長時間討論，認為政府不應當做房地產發展後，才決定停建居屋，如果政策朝令夕改，反而對市民不利。

在曾蔭權作出上述表態之前，香港媒體周六（20日）都在重要版面報道說，恆基地產主席李兆基對媒體表示，公司旗下的天匯豪宅樓盤交易絕不涉及虛假成交，買家百分之百是「外人」，並非公司相關人士。

李兆基還與傳媒打賭說，如果查出有關交易屬虛假成交，他願以「一萬賠一百萬」。

天匯豪宅樓盤去年售出的首批25個單位，其中24個仍沒有按原定合約規定的期限完成交易。

香港明報說，香港地政署已在18日去函恆基地產，就天匯大部分單位仍未完成交易註冊一事，要求提供資料解釋，並限令七日內回復。

報道引述法律界人士說，地政署的作法「不尋常」，但政府此舉「沒有意思」，因為發展商只需回復「因為要延遲交易」就可以了。

李兆基表示，是順應買家要求，同意他們延遲交易。他聲稱這些單位百分之一百是市場人士購買，並沒有托價。