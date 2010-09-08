失明维权人士陈光诚即将刑满出狱
- 2010年 9月 8日
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山東省計劃生育維權人士、人稱「盲人律師」的陳光誠在入獄四年多後即將刑滿出獄。
但陳光誠的妻子袁偉靜在接受海外媒體採訪時說，她到目前為止，並沒有收到當局的任何通知。
今年38歲的陳光誠是一位自學成才的盲人法律工作者，他曾在山東省臨沂地區收集地方官員強迫實行計劃生育政策的材料，並控告他們強迫七千多名婦女絕育或晚期墮胎，因此與地方當局發生衝突。
2006年3月，陳光誠和他的支持者在舉行抗議活動時與警方發生衝突，當局以聚眾阻斷交通、毀損公共財務的罪名將他逮捕，並將他判刑4年零3個月。
他的家人對他出獄後能否恢復充分的自由感到擔心。他的律師表示會對陳光誠冤案申訴到底。
陳光誠案件曾經轟動了中國司法界，在國際社會也引起很大的反響。
他曾在今年獲得諾貝爾和平獎提名。2007年，陳光誠獲得被譽為「亞洲諾貝爾獎」的麥格塞塞獎。