温家宝访雅典 大力救助希腊经济
- 2010年 10月 2日
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中國總理溫家寶在訪問雅典期間，宣佈購買希臘國債等多項措施，挽救該國經濟。
溫家寶周六（2日）在雅典與希臘總理帕潘德里歐舉行會談。
溫家寶表示，中國國家外匯儲備已購買並持有希臘國債，還將採取積極姿態參與希臘新發行國債的認購。
不過他並沒有透露中國將具體購買多少數額的希臘國債。
擴大影響
除了購買國債，溫家寶還提出了多項其它的救助措施。觀察人士認為，北京希望借著希臘債務危機加大在歐洲的影響力。
新華社報道說，中方將設立「中國希臘船舶發展專項資金」，為希臘船東採購中國船舶提供一攬子金融支持，振興兩國海運合作。
中國還將爭取在5年內雙邊貿易額翻一番，達到80億美元。溫家寶表示，中方願擴大進口希臘優勢產品。
溫家寶表示：「中方願與希方一道，應對各種挑戰，推動中希全面戰略伙伴關係深入發展。」
希臘是溫家寶歐洲四國之行的第一站。之後他還將訪問比利時、意大利和土耳其。
溫家寶在布魯塞爾期間將出席亞歐首腦會議，日本首相菅直人正尋求會議期間與溫家寶會晤。